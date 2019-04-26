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26 апреля, 20:19

Гудков рассказал о том, как "космонавты" охраняют строящиеся полигоны под Москвой

фото ЗакС политика Гудков рассказал о том, как "космонавты" охраняют строящиеся полигоны под Москвой

Политик Дмитрий Гудков, старающийся противостоять строительству на территории Подмосковья мусорных полигонов, рассказал об усилившихся мерах со стороны властей по их охране. По его словам, 26 апреля целые ряды ОМОН в касках выстроились возле строящегося полигона в Орехово-Зуевском районе начиная с четырех часов утра.

"Космонавты десантировались по периметру леса – и стоят вперемежку. То березка, то осинка, то бронежилет с каской. Документов – нет. Вместо них - врио главы Ликина-Дулева Андрей Буянов, который объяснил: свалке – быть. И точка. А жителям шепнули: кто против – тот пусть готовится лечить сломанные челюсти и хребты", - описал обстановку лидер Партии перемен в Facebook.

По данным Гудкова, ожидается, что полигон для твердых бытовых отходов займет собой 37 гектаров пригородной территории.

Ранее, в связи со своей "мусорной" активностью, Гудков выражал серьезные опасения относительно того, что власть надолго поместит его в места лишения свободы, поскольку он постоянно, с ее точки зрения, нарушает правила проведения уличных акций. По новейшему законодательству, такого рода административные правонарушения суммируются и могут вылиться в уголовное дело.

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