Первомайский марш за свободные выборы в Петербурге официально согласовали

Из администрации Петербурга пришел официальный документ заявителям первомайского марша, посвященного свободным выборам, о чем сообщила один из заявителей акции, лидер городских справедливороссов Марина Шишкина. Акция полностью санкционирована властями.

В 11 утра участники соберутся напротив БКЗ "Октябрьский" и, преодолев участок Невского проспекта, через Литейный проспект пройдут до площади Ленина, где планируется провести митинг. Максимальное запланированное количество участников и шествия, и митинга - 10 тысяч человек.

В понедельник 22 апреля стало известно о том, что представители городского правительства согласовали шествие, но только в телефонном формате. В тот день депутат Борис Вишневский удивился тому, зачем чиновники затягивают согласование и не дают "добро" сразу, увеличивая количество обременительных бюрократических процедур. Ранее организаторам отказали в желаемом маршруте, по старой привычке предложив отправиться в Удельный парк.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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