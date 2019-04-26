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26 апреля, 20:55

Невзоров: Начни Трамп выдавать петербуржцам паспорта - встала бы бесконечная очередь

фото ЗакС политика Невзоров: Начни Трамп выдавать петербуржцам паспорта - встала бы бесконечная очередь

По аналогии с тем, как Российская Федерация обозначила готовность выдавать свои паспорта жителям так называемых Луганской и Донецкой народных республик, публицист Александр Невзоров порассуждал над тем, что было бы, если бы американский президент Дональд Трамп начал делать нечто похожее по отношению к петербуржцам. Фантазию на заданную тему он озвучил в эфире телеканала "Дождь".

"Понятно, что город встал бы в одну огромную очередь, которая не снилась ни мавзолею, ни "Макдональдсу", ни поясу с чулками какой-то богини, который привозили и держали в каком-то монастырьке", - предрек классик телевидения.

По его прогнозу, весь "шестимиллионный Питер" выстроился бы в это стояние за паспортами, за исключением депутата Государственной думы Виталия Милонова, но и последний бы, несмотря на любовь к антиамериканской риторике, в результате сдался.

"В какую-то минуту он бы сорвал с себя эту древнерусскую дурацкую мурмолку, трахнул бы ею об мостовую и тоже побежал бы занимать очередь за американским гражданством", - пофантазировал публицист.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве осудили этот поступок, сочтя справедливым в ответ на это усилить антироссийские санкции.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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2:09    
26 апреля, 23:47 - россия "прирастет":
- пенсионерами, которые понадеются на пенсии, что будет нагрузкой для бюджета россии,
- бандитами, которые побегут в россию спасаясь от преследований за преступления, толку от этих "работников" никакого - они не будут работать. это проблемный контингент для мвд россии...
все умные, с лугандона, по возможности уже уехали на запад или в украину...
 столкнувшись с российской действительностью эта неквалифицированная масса принесет хлопот больше - финансовых и социальных - чем выгод, для власти... и, с какого "потолка" власть выдаст им кроме паспортов - жилье, социальные пособия и льготы, возможность трудоустройства и прочие возможности (в области здравоохранения, образования и т.д.), если одновременно в страну хлынула масса среднеазиатов, а российские паспорта дают даже и киргизам?.. бюджет лопнет или ужмется за счет россиян...
-

1:45   Бордунов  
23:06 Привет, Насральный. Я работал, чтобы заплатить налоги Сказочному. А ты отсюда не исчезал. Тоже работал?
23:47 Ура!!! Дамбас прирастает Россией! Даешь Новороссии чеченский бюджет!

26 апреля, 23:47    
За выдачу паспортов этническим РУССКИМ и пророссийским гражданам ДНР и ЛНР Путину огромное спасибо! Там уже миллионная очередь на получение российского гражданства! Россия будет прирастать Новороссией, что исторически справедливо и перспективно для России во всех отношениях!

26 апреля, 23:33    
многим путинским патриотам уже повезло - по американским паспортам счастливо проживают в американском раю более
3-х миллионов россиян. это, спортсмены, политики, бывшие чиновники, всех рангов и уровней, их дети, жены. у того же пескова, жена, навка - гражданка сша, проживала в сша более 15 лет, а другие его бывшие жены и дети, так же счастливы за границей. в америку едут и россиянки рожать, у кого есть деньги, в надежде, что дети станут американскими гражданами. путинские  патриоты радостно приняли американские ценности и американский образ жизни... как счастлив был сынок жириновского от америки!.. он восторгался майами и даже бросил свой округ, ради счастья потусоваться в америке... все кто клянет америку - платные тролли, отрабатывающие жалкие гроши - завистливые и ничтожные неудачники... конечно, им на паспорт не заработать, даже в швейцарию - как клишасу, где у него шикарный домик... повезло и некоторым из россиян выехать в финляндию - финны предоставляли такую возможность, по программе - "российским" финнам, ингерманландцам... живут в шоколаде...

26 апреля, 23:28    
Первым в очередь встанет Кролик-Вишневский со своей женой, помощницей-многостаночницей.

26 апреля, 23:06    
22.59 Послебодунов появился ! Пил, или постился, или похмелялся ? Или просто не было денег -сволочи не заплатили за предыдущие фейки.

26 апреля, 23:01    
После его пояснения по поводу его передачи "600 секунд" стало ясно, что человек он подленький, нехороший, но болтливый.Теперь он постоянно это впечатление подтверждает, и больше ничего нового.

26 апреля, 22:59   Бордунов  
21:14 Нет. Во-первых, сам Невзоров никуда не уехал. Во-вторых, он судит по пламенным патриотам, едросам-запутинцам, которые грабят Россию и русских под патриотический трам-пам-пам, а награбленное везут в Америку. Расследование Навального про Соколова прекрасный тому пример. А Пехтин! Какой единоросс! Какой патриот! А уж родину так любил, что налюбил на квартирку в Майями.
22:35 Ты пытался, или эмигрировал, или заврался?

26 апреля, 22:35   Владимир   bbc1957@mail.ru
Я сомневаюсь что бы выстроился весь Питер в очередь ,да были бы конечно те кто об Америке слышал только по наслышке я пытался иммигрировать в Канаду  после 4,5 лет просто приехал назад и был очень доволен что можно было назад вернуться

26 апреля, 21:14    
Невзоров судит по себе, иуда!

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