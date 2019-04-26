Невзоров: Начни Трамп выдавать петербуржцам паспорта - встала бы бесконечная очередь

По аналогии с тем, как Российская Федерация обозначила готовность выдавать свои паспорта жителям так называемых Луганской и Донецкой народных республик, публицист Александр Невзоров порассуждал над тем, что было бы, если бы американский президент Дональд Трамп начал делать нечто похожее по отношению к петербуржцам. Фантазию на заданную тему он озвучил в эфире телеканала "Дождь".

"Понятно, что город встал бы в одну огромную очередь, которая не снилась ни мавзолею, ни "Макдональдсу", ни поясу с чулками какой-то богини, который привозили и держали в каком-то монастырьке", - предрек классик телевидения.

По его прогнозу, весь "шестимиллионный Питер" выстроился бы в это стояние за паспортами, за исключением депутата Государственной думы Виталия Милонова, но и последний бы, несмотря на любовь к антиамериканской риторике, в результате сдался.

"В какую-то минуту он бы сорвал с себя эту древнерусскую дурацкую мурмолку, трахнул бы ею об мостовую и тоже побежал бы занимать очередь за американским гражданством", - пофантазировал публицист.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве осудили этот поступок, сочтя справедливым в ответ на это усилить антироссийские санкции.

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