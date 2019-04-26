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26 апреля, 20:14

Судебное чудо: Задержанного на митинге «Он нам не царь» Цакунова отпустили из СИЗО

Дзержинский районный суд 26 апреля вынес неожиданное для современной российской судебной практики решение – под подписку о невыезде выпустили обвиняемого в нападении на полицейского на митинге «Он нам не царь» Михаила Цакунова. После почти года пребывания в СИЗО, обвиняемый вышел из здания суда без конвоя, всё ещё, по его словам, не до конца веря в произошедшее.

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Экспертиза мертвого зуба

Михаила Цакунова задержали во время разгона акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года около Эрмитажа. По словам Цакунова, сам он в акции не участвовал, а просто проходил мимо и взял в руки сдутую резиновую утку, чтобы передать её владельцу. Полиция же юношу задержала, приняв его за активиста. Один из задержавших Цакунова полицейских Александр Сухаруков заявил, что молодой человек выбил ему зуб. Цакунова обвинили в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти при исполнения им должностных обязанностей (ч.2 ст.318 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Во время рассмотрения дела Цакунов находился в СИЗО. 

Заседание Дзержинского районного суда по делу Цакунова 26 апреля началось с зачитывания результатов судебно-медицинской экспертизы. Комиссия из трех врачей заключила, что выбитый зуб на момент происшествия был мертвым. Это значит, что никакого вреда здоровью полицейского Цакунов не нес.

Адвокаты обвиняемого запросили у суда освобождения Цакунова из-под стражи и переквалификацию дела на часть 1 ст. 318 УК РФ (применение неопасного для жизни и здоровья полицейского насилия - до 5 лет заключения). Именно по этой части и надо было изначально заводить дело, заявил защитник обвиняемого Павел Ясмин.

- С самого начала при предварительном расследовании, это видно в материалах уголовного дела, я об этом заявлял. О том, что органами предварительного следствия существенно нарушаются права и законные интересы Цакунова путем существенного увеличения квалификации содеянного им. Его действия необходимо было с самого начала квалифицировать по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сказал адвокат.

Прокурор ничего не имела против изменения меры пресечения Цакунова и переквалификации дела. Она заявила, что юношу можно отпустить под подписку о невыезде. Самого пострадавшего в суде не было. Ранее он старался регулярно посещать заседания, пропуская только некоторые из них.

Пока судья принимала решение по ходатайству, все слушатели заседания переместились в коридор. Присутствовавший на деле молодой пристав с воодушевлением поинтересовался у ожидающих продолжения заседания, освободят ли сегодня Цакунова.

- Его же отпустят? Отпустят? – улыбался пристав.

- Не знаем, - был ему ответ.

- Да отпустят! Я сейчас прокурора видел – отпустят, - не унимался пристав. – Я никогда не видел, чтобы из зала суда отпускали. Интересно будет на его лицо посмотреть!

Цакунова действительно отпустили прямо из зала суда 26 апреля. Он подписал подписку о невыезде в клетке, а затем его проводили в закоулки судебного здания. Адвокатам, друзьям и журналистам порекомендовали подождать обвиняемого на улице.

- Даже если он тут выйдет, мы ему скажем, что вы на улице ждете, - пообещал второй молодой пристав.

Надежды на будущее

Выходя из здания суда, Цакунов выглядел растерянным. По его словам, с утра он даже представить не мог, что его выпустят из СИЗО. 

- Я зашел, сразу спросил адвокатов: «Не готова экспертиза?». Они сказали: «Готова». Я уже удивился, потому что я думал, что это займет ещё, может быть, полгода. Потом ещё что-нибудь затянется…, - поделился Цакунов.

Защитник юноши Герман Параничев хлопал подзащитного по плечу, жал руку и не переставал улыбаться. 

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- Справедливость потихоньку начинает торжествовать, - заявил адвокат.

Его коллега Павел Ясмин дал своему подзащитному телефон, чтобы тот позвонил с хорошей новостью близким. Выпущенного под подписку юношу на том конце «провода» узнали не сразу.

- Алло, это Миша… Миша это, Миша! Меня выпустили, - произнес в трубку Цакунов с улыбкой.

Пока он говорил по телефону, его подруга делилась с журналистами планами на вечер. Она рассказала, что отпросилась с работы и намерена начать «реабилитацию» Цакунова уже сегодня. 

В более далекой перспективе обвиняемому и его адвокатам предстоит попытаться доказать в суде его невиновность. Прения сторон назначены на 16 мая. Параничев заявил, что они будут настаивать на оправдательном приговоре.

- Я настроен оптимистично. Хотя не особо верю в наше правосудие. Я в прениях, скорее всего, буду говорить о его полной невиновности. Потому что доказательств нанесения им удара потерпевшему Сухарукову в деле никаких нет, кроме заинтересованных лиц в виде сотрудников полиции, которые в тот момент вряд ли могли на самом деле что-то видеть, - считает адвокат.

Однако, по его словам, судья, скорее всего, признает Цакунова виновным и даст срок, который он уже отсидел в СИЗО. Такого же мнения придерживается и второй адвокат Ясмин. И всё же он тоже будет настаивать на невиновности обвиняемого. Сам Цакунов думает, что всё в итоге должно сложиться хорошо.

- Много переживаний по поводу приговора, но всё-таки при любом раскладе всё должно быть хорошо. Я общался с людьми, знаю примерно, какие сроки дают по каким статьям. Если не будет какого-то беспредела, то всё должно быть хорошо, - сказал юноша.

София Саттарова



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