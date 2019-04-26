Первое дело о "фейковых новостях" завели на многодетную мать из Архангельска

Информацию о несанкционированном митинге 7 апреля в Архангельске, которую распространила местная активистка Елена Калинина "ВКонтакте", представители власти расценили как "фейк ньюз", и теперь женщину собираются судить по соответствующему новейшему закону. Об этом пишет региональный портал 29.RU.

Матери трех детей за объявление о ставшем самым многочисленным митингом за десятки лет в городе митинге грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией имущества.

Информацию в социальной сети, размещенную Калининой, признали недостоверной только из-за того, что архангельские власти не захотели согласовывать акцию, но это не помешало протестующим против завоза на территорию области подмосковного мусора собраться на центральной площади.

Закон о распространении "заведомо недостоверной информации" в интернете вступил в силу 29 марта, и судят по нему впервые.

Борьба со строительством мусорного полигона у станции Шиес, возле границы с республикой Коми, между гражданами и властями обострилась с началом весны. Возле будущего полигона людей разгоняют менее церемонно, нежели обращаются с ними в центральном городе области. В Архангельске, в свою очередь, группа людей объявила "бессрочный протест".