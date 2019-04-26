Смольный готовится к зиме и заказывает вывоз снега со своей территории

Администрация губернатора Петербурга решила не медлить с подготовкой к снегопадам. 26 апреля Смольный опубликовал закупку на вывоз снега на сумму 436 тысяч рублей.

Предполагается, что подрядчик уже со дня заключения контракта должен будет находиться в готовности к сбору, погрузке, уборке и вывозу предварительно складированного снега. Окончание оказания услуг - 31 декабря 2019 года.

Прежде Смольный не так торопился с подготовкой к зимнему периоду. Последние четыре года вывоз и уборку снега начинали заказывать с октября-ноября. В 2018 году на уборку сугробов и наледи с территории администрации губернатора в общей сложности было потрачено 3,6 млн рублей.

Уборка Петербурга от снега зимой 2019 года вызвала много вопросов и негодование горожан. Петербуржцы критиковали правительство за то, что улицы оказались завалены осадками, с которыми не справлялись. По данным Смольного, более четырех тысяч человек получили травмы, поскользнувшись на гололеде или оказавшись на пути у падающей с крыш наледи. В СМИ упоминались свыше десятка случаев серьезных травм, в феврале сорвавшаяся с крыши СПХФУ на Аптекарском проспекте убила студента.

С приходом весны проблема разрешилась, итоги удивительно снежной зимы обсудили депутаты ЗакСа 28 марта на комиссии по городскому хозяйству. Депутаты признали, что ведомства работали несогласованно, дворников и техники не хватало, как и выделенного финансирования. Подробнее о том, насколько в Петербурге было «все-таки плохо» с уборкой снега – в материале ЗАКС.Ру.