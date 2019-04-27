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11:25

Признание за Мурино статуса города закрепят праздничным салютом

фото ЗакС политика Признание за Мурино статуса города закрепят праздничным салютом

Не так давно официально получивший статус города микрорайон Мурино утвердит это событие праздничным салютом, который дадут в понедельник, 29 апреля.

Местная администрация уточняет, что залп произведут из трех точек Мурино: в Западном микрорайоне (Охтинская аллея), в Центральном микрорайоне (Муринская дорога) и в деревне Лаврики. Начало - в 22:00.

В конце марта Заксобрание Ленобласти сразу в трех чтениях приняло решение о смене статуса поселка Мурино, закрепив за ним право города. По состоянию на 1 января 2018 года, в микрорайоне проживало 30 тысяч человек.

Добавим, блогер-урбанист Илья Варламов не единожды посещал Мурино и часто давал негативную оценку благоустройству территории, а именно - заставленным машинами дворам, отсутствию организованных парковок в них, минимуму зеленых зон, "видам на ЛЭП и пустыри".

Не так давно Варламов даже позвал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко на прогулку по местности с тем, чтобы наглядно продемонстрировать свою правоту.

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