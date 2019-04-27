Признание за Мурино статуса города закрепят праздничным салютом

Не так давно официально получивший статус города микрорайон Мурино утвердит это событие праздничным салютом, который дадут в понедельник, 29 апреля.

Местная администрация уточняет, что залп произведут из трех точек Мурино: в Западном микрорайоне (Охтинская аллея), в Центральном микрорайоне (Муринская дорога) и в деревне Лаврики. Начало - в 22:00.

В конце марта Заксобрание Ленобласти сразу в трех чтениях приняло решение о смене статуса поселка Мурино, закрепив за ним право города. По состоянию на 1 января 2018 года, в микрорайоне проживало 30 тысяч человек.

Добавим, блогер-урбанист Илья Варламов не единожды посещал Мурино и часто давал негативную оценку благоустройству территории, а именно - заставленным машинами дворам, отсутствию организованных парковок в них, минимуму зеленых зон, "видам на ЛЭП и пустыри".

Не так давно Варламов даже позвал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко на прогулку по местности с тем, чтобы наглядно продемонстрировать свою правоту.