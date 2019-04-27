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Новости

12:05

Путин: Думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке украинцам гражданство РФ

фото ЗакС политика Путин: Думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке украинцам гражданство РФ

Выступая на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай, Владимир Путин объявил, что в будущем Россия может предоставлять любому украинцу, желающему получить гражданство РФ, пройти эту процедуру в упрощенном виде.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - цитирует главу государства РИА "Новости".

Напомним, Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве осудили этот поступок, сочтя справедливым в ответ на это усилить антироссийские санкции.

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18:12    
17:27. Очередная злонамеренная клевета на ВЕЛИКОГО Сталина, так как не он амнистировал, сидевших в тюрьмах бандеровцев, а Хрущёв в 1955 году! Всех бандеровцев, кто не попал в тюрьму, СМЕРШ уничтожил!!!

17:27    
Совершенно непонятна позиция Зеленского в отношении Донбасса.
После войны   Западную  Украину бандеровцы утопили в крови. СМЕРШ не мог остановить это безумие. Сталин  объявил амнистию бандеровцам. И потихоньку жизнь стала налаживаться.
Организовывались колхозы, заработали предприятия. Люди окунулись в мирную жизнь. Их дети заканчивали школы, учились дальше по желанию в советских ВУЗАХ, получали достойную работу.  И никто их не гнобил...
Так почему Зеленскому не использовать опыт прошлых лет???
Молодой, продвинутый и неожиданно такой националист...

15:45    
15:35. Путин и Россией успевает заниматься, и делает ВЕЛИКОЕ дело-собирает РУССКИЕ земли и людей РУССКИХ под красные звёзды Кремля! Всем россиянам в этом начинании надо помогать Президенту России! Кто этого не понимает, тому лучше уехать из России навсегда! Вы-ЧУЖИЕ(!!!!!!!!) на русской земле!

15:35    
А его в ненависти к Украине и украинцам кто-нибудь может остановить. Диву даёшься как же личная ненависть  и страх  берёт вверх над разумом. В стране своей больше нечем заняться.

14:19    
14:15. Ни один бандеровец в Россию не сунется, так как все они уже давно в базе ФСБ! У них путь на Запад или в карпатские схроны, как в 1945 году...

14:15    
Всех бандерофашистов - в Россию ! У нас своего дерьма маловато !

13:10    
Путин-браво!!! Надо срочно спасать 8 миллионов этнических РУССКИХ, проживающих на Украине, от укрофашистов-бандеровцев и нищеты, да еще с десяток миллионов ПРОРОССИЙСКИХ, русскоговорящих граждан других национальностей!!!!! Реально Россия может прирасти миллионов на 15!!!

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