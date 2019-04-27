Путин: Думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке украинцам гражданство РФ

Выступая на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай, Владимир Путин объявил, что в будущем Россия может предоставлять любому украинцу, желающему получить гражданство РФ, пройти эту процедуру в упрощенном виде.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - цитирует главу государства РИА "Новости".

Напомним, Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве осудили этот поступок, сочтя справедливым в ответ на это усилить антироссийские санкции.