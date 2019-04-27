Предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР обойдется бюджету РФ в 100 млрд рублей

Глава российского государства, выступая на пресс-конференции по итогам его визита в КНР, уведомил о том, что программа предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обойдется стране в 100 млрд рублей из госбюджета.

Обозначенная сумма, по словам Владимира Путина, - "не критическая", а затраты ни коим образом не коснутся социальных гарантов россиян.

"Оно [решение] не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа – это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", - сообщил Путин.

Перед этим президент заявил, что в перспективе, российское гражданство сможет получить по упрощенной схеме любой житель Украины.

Напомним, Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве осудили этот поступок, сочтя справедливым в ответ на это усилить антироссийские санкции.