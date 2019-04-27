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13:30

Предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР обойдется бюджету РФ в 100 млрд рублей

фото ЗакС политика Предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР обойдется бюджету РФ в 100 млрд рублей

Глава российского государства, выступая на пресс-конференции по итогам его визита в КНР, уведомил о том, что программа предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обойдется стране в 100 млрд рублей из госбюджета.

Обозначенная сумма, по словам Владимира Путина, - "не критическая", а затраты ни коим образом не коснутся социальных гарантов россиян.

"Оно [решение] не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа – это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", - сообщил Путин.

Перед этим президент заявил, что в перспективе, российское гражданство сможет получить по упрощенной схеме любой житель Украины.

Напомним, Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве осудили этот поступок, сочтя справедливым в ответ на это усилить антироссийские санкции.

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13:40    
У России золотовалютные резервы почти в 500 МИЛЛИАРДОВ(!!!!!!!!!!!) долларов, ФНБ в 6,5 триллионов руб. А 100 миллиардов руб. ( в пересчёте 1,5 млрд. долларов) на новых РУССКИХ граждан России из ДНР и ЛНР будут истрачены минимум за 5 лет, а то и больше! Копейки ради великого дела-воссоединение РУССКОЙ нации! Западные немцы(ФРГ) за воссоединение с ГДР и её развитие заплатили многие СОТНИ(!!!!!!!!!!!!!) миллиардов марок, а потом евро, к примеру!

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