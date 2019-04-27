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15:20

Беглов проверил, заработала ли система бесплатного проезда для пенсионеров

фото ЗакС политика Беглов проверил, заработала ли система бесплатного проезда для пенсионеров

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов решил лично проверить, исполняется ли на практике новый закон, предполагающий бесплатный проезд на электричках для пенсионеров и других льготных категорий населения, прокатившись от станции "Проспект Славы" до Павловска. 

Увиденным, отмечают в пресс-службе Смольного, врио губернатора остался доволен и наказал всем работникам станций уведомлять пассажиров о новом правиле. Однако, добавил он, многие станции нуждаются в ремонте и более современном оснащении.

Напомним, 24 апреля депутаты ЗакСа сразу в трех чтениях приняли закон о бесплатном проезде в электричках для пенсионеров. В тот же день Беглов его подписал.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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