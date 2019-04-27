Путин готов подискутировать с Зеленским о судьбе юго-востока Украины

Беседа Владимира Путина с журналистами, состоявшаяся в рамках пресс-конференции после форума "Один пояс - один путь", по большей части базировалась на вопросах, связанных с Украиной, передает "Росбалт". В частности, у президента поинтересовались, если бы ему удалось встретиться в новым главой соседнего государства Владимиром Зеленским, вопросы какого характера они стали бы обсуждать в первую очередь.

"Прежде всего, мы должны будем говорить, как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - полагает Путин.

В свете сделанного Зеленским заявления о том, что решить проблемы самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно и без исполнения Минских соглашений, президент ответствовал, что ему интересно было бы подискутировать о том, "каким это образом".

Также в повестке беседы двух лидеров могли бы быть "вопросы экономического характера, в частности - будет ли в конце концов подписан новый договор на транзит через Украину российского газа".

В отличие от президента США Дональда Трампа и других глав государств Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах. Вместо этого 24 апреля он анонсировал программу, которая позволит жителям ЛНР и ДНР по упрощенной схеме получать российские паспорта. Более того, сегодня, 27 апреля, Путин заявил, что, в перспективе, по аналогичной схеме российское гражданство сможет получить любой житель Украины.