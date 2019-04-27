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Новости

17:05

Путин готов подискутировать с Зеленским о судьбе юго-востока Украины

фото ЗакС политика Путин готов подискутировать с Зеленским о судьбе юго-востока Украины

Беседа Владимира Путина с журналистами, состоявшаяся в рамках пресс-конференции после форума "Один пояс - один путь", по большей части базировалась на вопросах, связанных с Украиной, передает "Росбалт". В частности, у президента поинтересовались, если бы ему удалось встретиться в новым главой соседнего государства Владимиром Зеленским, вопросы какого характера они стали бы обсуждать в первую очередь.

"Прежде всего, мы должны будем говорить, как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - полагает Путин.

В свете сделанного Зеленским заявления о том, что решить проблемы самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно и без исполнения Минских соглашений, президент ответствовал, что ему интересно было бы подискутировать о том, "каким это образом".

Также в повестке беседы двух лидеров могли бы быть "вопросы экономического характера, в частности - будет ли в конце концов подписан новый договор на транзит через Украину российского газа".

В отличие от президента США Дональда Трампа и других глав государств Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах. Вместо этого 24 апреля он анонсировал программу, которая позволит жителям ЛНР и ДНР по упрощенной схеме получать российские паспорта. Более того, сегодня, 27 апреля, Путин заявил, что, в перспективе, по аналогичной схеме российское гражданство сможет получить любой житель Украины.

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18:07    
17:32. Очередная клевета на ВЕЛИКОГО Сталина, так как не Сталин амнистировал бандеровцев, а Хрущёв в 1955 году их выпустил из тюрем!!! Смерш же прекрасно справился с задачей уничтожения десятков тысяч бандеровцев-пособников фашистов!

17:32    
Совершенно непонятна позиция Зеленского в отношении Донбасса.
После войны   Западную  Украину бандеровцы утопили в крови. СМЕРШ не мог остановить это безумие. Сталин  объявил амнистию бандеровцам. И потихоньку жизнь стала налаживаться.
Организовывались колхозы, заработали предприятия. Люди окунулись в мирную жизнь. Их дети заканчивали школы, учились дальше по желанию в советских ВУЗАХ, получали достойную работу.  И никто их не гнобил...
Так почему Зеленскому не использовать опыт прошлых лет???
Мир, это главное для спасения жизней своих украинцев...
Молодой, продвинутый и неожиданно такой националист...
15:45

17:12    
Путину дискутировать не надо, а требуется вернуть в Россию Новороссию для начала!!! Украина должна быть такой, какой её привёл в Россию в 1654г. Б. Хмельницкий, то есть в 10 раз меньше, чем сейчас!

Страница 1-ая (всего: 1)
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