Медведев поручил наказать виновных в транспортировке "грязной" нефти в Белоруссию

Глава правительства, премьер Дмитрий Медведев поручил руководителям Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы и Ростехнадзора провести многопрофильную проверку и найти виновного в транспортировке некачественной нефти в Белоруссию.

"По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения", - заявил Медведев, добавив, что все полученные материалы должны быть направлены в Генеральную прокуратуру.

Ответственная за экспорт компания "Транснефть" признала, что проблема с наличием примесей в сырье имеется, после чего вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что до 29 апреля проблема будет устранена.

Ранее, напомним, Белоруссия приостановила транзит нефтепродуктов (дизельного топлива, бензина) на Украину, в Польшу и Прибалтику ввиду их чрезмерной загрязненности. Между тем, сообщалось, что экспорт темных нефтяных фракций (мазута, масел, гудрона, битума и других) сохранялся в полном объеме.