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27 апреля, 18:07

Медведев поручил наказать виновных в транспортировке "грязной" нефти в Белоруссию

фото ЗакС политика Медведев поручил наказать виновных в транспортировке "грязной" нефти в Белоруссию

Глава правительства, премьер Дмитрий Медведев поручил руководителям Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы и Ростехнадзора провести многопрофильную проверку и найти виновного в транспортировке некачественной нефти в Белоруссию.

"По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения", - заявил Медведев, добавив, что все полученные материалы должны быть направлены в Генеральную прокуратуру.

Ответственная за экспорт компания "Транснефть" признала, что проблема с наличием примесей в сырье имеется, после чего вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что до 29 апреля проблема будет устранена.

Ранее, напомним, Белоруссия приостановила транзит нефтепродуктов (дизельного топлива, бензина) на Украину, в Польшу и Прибалтику ввиду их чрезмерной загрязненности. Между тем, сообщалось, что экспорт темных нефтяных фракций (мазута, масел, гудрона, битума и других) сохранялся в полном объеме.

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27 апреля, 21:26    
18.18. Дополнение.
То в сарае находят миллиарды  не совсем сгоревших денег ... То в главных "антикоррупционщиков" вагоны денег... и т.д и т.п. Центробанк разве не чувствует отсутствия в обороте такого огромного количества рублей?

27 апреля, 19:18    
Так вы и виноваты - Вова и Дима.

27 апреля, 18:18    
Всё это смахивает на диверсии! То "Союзы" не взлетают, то просверленные дырки в обшивке кораблей обнаруживаются, то сильнейшие пожары с уничтожением сотен домов, скота и др., то испортили МИЛЛИОНЫ тонн экспортной нефти на сотни миллионов долларов и тд. итп. Сталина с Берией на них нет!

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