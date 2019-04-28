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Новости

11:30

В ночи Милонов встречал Христа

фото ЗакС политика В ночи Милонов встречал Христа

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Виталий Милонов провел пасхальную ночь в родном городе, где участвовал в богослужении. Часть своих эмоций от праздника он передал через социальные сети.

"Встречаем Воскресшего Христа!", - торжественно подписал он одну из фотографий.

В другом посте депутат напомнил о том, что Иисус Христос своей мученической смертью попрал смерть как таковую.

"Фонтанка" пишет о том, что в ночном богослужении в Казанском соборе приняли участие митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий, врио губернатора Александр Беглов и спикер городского парламента Вячеслав Макаров. До трех часов ночи проводились литургии и крестные ходы.

Официальное поздравление Беглова опубликовали утром 28 апреля.

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Фотография: страница Виталия Милонова "ВКонтакте"



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12:25    
11-46 Вопрос хороший, но ответ известен - НЕТ. "Плачет человек, поворачивается, видит-Христос. Жалуется Христу-меня в храм не пускают. Христос отвечает - не плачь, меня давно не пускают. "

11:57    
Ну, и как, встретил? в натуре?
А где селфи?

11:46    
Надеюсь, Христос выгнал фарисея из храма?

Страница 1-ая (всего: 1)
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