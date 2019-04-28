Прилепин пристыдил Дмитрия Быкова русофобией

На днях вышедшему из комы писателю Дмитрию Быкову посвятил резкий обличительный текст его коллега по цеху, а также общественно-политический деятель Захар Прилепин. Свой основной тезис, согласно которому Быков есть не кто иной, как упрямый и эпатажный русофоб, бывший нацбол предварил сожалением о том, что по своему великодушию напрасно адресовал Быкову доброжелательные слова, когда состояние здоровья оппонента было угрожающим. Разозлили же Прилепина сравнительно недавние публицистические и поэтические сочинения, посвященные донбасским сепаратистам и выдержанные в критическо-ироническом ключе.

"Суть Быкова сводится к высказыванию Александра Блока по поводу одного литератора: «...лезет грязными глупыми нерусскими лапами в нашу умную русскую боль». В лице Быкова нам явлен новый тип сочинителя, в XIX веке таких ещё не было: технически сверходарённый, начитанный и увлекающий толпы людей человек, главное в котором сводится всё-таки к одному. Он — назойливая вырусь", - говорится в посте патриота.

По мысли автора, Быков специально "нарывается" на то, чтобы оскорбить как можно больше русских людей и саму Родину, но Родина ведет себя кротко и мудро и не обращает на это внимания, далекая от мысли дать своему критику "оплеуху".

"Можешь только сам головёнкой вспотевшей биться о свой любимый уголок, милый, розовый, глазастый", - уничижительно заключил Прилепин.

Дмитрию Быкову стало плохо на борту самолета в Уфе 16 апреля. Его ввели в искусственную кому и перевезли в Москву. Придя в себя спустя несколько дней, он заявил о том, что с ним произошло отравление неизвестной природы. Выяснять ее посредством обращения в правоохранительные органы он не собирается.