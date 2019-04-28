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13:00

Прилепин пристыдил Дмитрия Быкова русофобией

фото ЗакС политика Прилепин пристыдил Дмитрия Быкова русофобией

На днях вышедшему из комы писателю Дмитрию Быкову посвятил резкий обличительный текст его коллега по цеху, а также общественно-политический деятель Захар Прилепин. Свой основной тезис, согласно которому Быков есть не кто иной, как упрямый и эпатажный русофоб, бывший нацбол предварил сожалением о том, что по своему великодушию напрасно адресовал Быкову доброжелательные слова, когда состояние здоровья оппонента было угрожающим. Разозлили же Прилепина сравнительно недавние публицистические и поэтические сочинения, посвященные донбасским сепаратистам и выдержанные в критическо-ироническом ключе.

"Суть Быкова сводится к высказыванию Александра Блока по поводу одного литератора: «...лезет грязными глупыми нерусскими лапами в нашу умную русскую боль». В лице Быкова нам явлен новый тип сочинителя, в XIX веке таких ещё не было: технически сверходарённый, начитанный и увлекающий толпы людей человек, главное в котором сводится всё-таки к одному. Он — назойливая вырусь", - говорится в посте патриота.

По мысли автора, Быков специально "нарывается" на то, чтобы оскорбить как можно больше русских людей и саму Родину, но Родина ведет себя кротко и мудро и не обращает на это внимания, далекая от мысли дать своему критику "оплеуху".

"Можешь только сам головёнкой вспотевшей биться о свой любимый уголок, милый, розовый, глазастый", - уничижительно заключил Прилепин.

Дмитрию Быкову стало плохо на борту самолета в Уфе 16 апреля. Его ввели в искусственную кому и перевезли в Москву. Придя в себя спустя несколько дней, он заявил о том, что с ним произошло отравление неизвестной природы. Выяснять ее посредством обращения в правоохранительные органы он не собирается.

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18:29    
Как тролли (13:09, 14:41) переваривают информацию.
1. "они захватили многие СМИ, типа "Эхо","Дождя","Новой газеты""
Многие - 3 (три). Доля аудитории не более 5 %.
Эхо - фм-радио, едва ли покрывающее четверть России.
Дождь - интернет-СМИ с мизерным охватом.
НГ - всего-навсего газета.
В это же время у путинистов состредоточено все теле-, радиовещание и печать.
2. "вести подрывную работу по уничтожению России!"
У данных СМИ нет запрещенных материалов, при всем идиотизме мотивации запретов и запретителей.
Видимо, по логике содержателей троллей, Россию могут подорвать антикоррупционные статьи, но ни в коем случае не коррупционеры и ущерб от их деятельности.
3. "гнусного жидяры, наглого жидёнка"
Если делает гнусность какой-нибудь медведев, прилепин, путин, пригожин - они даже не евреи, они видные государственные деятели, но тот, кто сказал-написал про ту гнусь, тот жыдяра, хотя, пишет-говорит человек  вещи правильные, очевидные и доступные любому уму.
Это у троллей от тупости - на аргументированные возражения ума как раз не хватает.

14:41    
"Метать бисер перед свиньями" - это про увещевания наглого жидёнка Прилепиным. Вообще не обращать внимания на этого и других подонков вроде латыниной, кролика, гозмана, невзорова,  резника и пр. мразь.

13:09    
Прилепин абсолютно прав в отношении гнусного жидяры Быкова! Условно "быковых" не так много в России, но вреда и вони от них много, так как они захватили многие СМИ, типа "Эхо","Дождя","Новой газеты" и тд. А ещё всякие "Свободы" Бибиси идр. им помогают вести подрывную работу по уничтожению России!

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