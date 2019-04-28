Латынина: Россия принципиально дружит только с лузерами

Публицист Юлия Латынина, посвятив большую часть своей авторской радиопрограммы связям России с Суданом и попыткам влиять на нестабильную политическую обстановку в этом африканском государстве, пришла к безрадостному обобщению: Кремль выбирает себе друзей по всему миру "как на подбор". По ее мысли, как будто всем назло Россия предпочитает дружить с наиболее одиозными и маргинальными политическими режимами - с теми, с кем весь остальной мир предпочитает по возможности не иметь никакого дела. В этот "нерукопожатный" список, помимо Судана, она включила Венесуэлу и Ливию.

"Вот мы тут поддерживаем Омара аль-Башира. Его свергли. Вот мы поддерживаем Мадуро. Мадуро устроил в стране полную иллюстрацию анекдота, что случится в Сахаре, если там устроить социализм? Ответ: там нам начнутся перебои с песком. Поддерживали мы тут маршала Хафтара в Ливии", - напомнила журналист.

Помимо того, что компания всякий раз выбирается крайне неприятная, Латынина обратила внимание слушателей еще и на то, что это - малоэффективное сотрудничество.

"Если эта коллекция формируется по принципу «на тебе боже, что нам негоже», то, естественно, в этой коллекции оказываются одни только лузеры. И самое главное, ребята — что мы можем дать как колонизаторы, как носители бремени белого человека?", - задалась она риторическим вопросом и тут же сама на него ответила отрицательно, аргументировав ответ тем, что Россия ничего уникального не производит.

В апреле 2019-го года суданский диктатор Омар, управлявший страной на протяжении 26 лет, был свергнут в результате заговора и военного переворота.