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16:02

Троицкий: По поводу интернета народ взбунтуется только в случае запрета порно

фото ЗакС политика Троицкий: По поводу интернета народ взбунтуется только в случае запрета порно

Культуролог и политический комментатор Артемий Троицкий, выступая на ARU.tv, описал свое видение будущего применительно к российскому интернету по случаю намерений власти создать к ноябрю некую версию "суверенного интернета". Первым делом он выразил надежду на то, что работать ограничение не будет или будет, но "фигово", проведя аналогию с сомнительными и спорными успехами новейшей России в области автопрома и космонавтики.

Если же над автономным рунетом поработают тщательно и служить государству он будет исправно, то в его же интересах, считает Троицкий, не отрезать россиян от зарубежного контента полностью. Критик посоветовал оставить гражданам порнографию, то ли в шутку, то ли всерьез выразив уверенность, что только ее блокировка способна вызвать самые непредсказуемые народные волнения.

По поводу чего у нас народ может вот так всерьез взбунтоваться, выйти с резиновыми членами наперевес, вилами и куклами надувными? Это если порнуху перекроют. Порнуха не представляет собой угрозы для российской государственности, так что, думаю, рисковать с порнухой не будут.

Артемий Троицкий

Законопроект, разработанный членами верхней палаты Федерального собрания Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, предоставляет Роскомнадзору безраздельное право контролировать и ограничивать трафик и контент под предлогом защиты граждан от некоей вредоносной информации, поступающей из-за рубежа. Подсчитано, что на воплощение правового документа в жизнь из бюджета потребуется не менее 20 млрд рублей.

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