Зеленский предложил Путину полный обмен политзаключенными

Новый президент Украины Владимир Зеленский публично отреагировал на решение российского лидера Владимира Путина, который ввел упрощенный режим получения российских паспортов для жителей Донецкой и Луганской областей, где уже пять лет имеет место вооруженный конфликт сепаратистов и Киева.

Бывший шоумен язвительно заметил, что готов согласиться с этим решением только в случае, если речь идет о неких нарушителях и преступниках в этих регионах, и не имеет ничего против того, чтобы их отправили в условный Магадан. Еще более едко он оценил "преимущества" получения российского гражданства.

"Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ", - гласит его заявление, опубликованное в Facebook.

Зеленский предупредил, что Путину не следует разговаривать с Украиной на языке давления и угроз, а также предложил оппоненту произвести обмен политзаключенными в формате "всех на всех".

27 апреля Путин также заявил о готовности обсудить тет-а-тет судьбу проблемных Луганской и Донецкой областей, частично контролируемых сепаратистами.