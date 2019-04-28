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13:29

Бортко приехал поддержать защитников Муринского парка

фото ЗакС политика Бортко приехал поддержать защитников Муринского парка

На несанкционированный сход жителей Калининского района, стремящихся защитить Муринский парк от застройки, прибыл депутат Государственной думы от КПРФ, ранее заявивший о своем желании стать петербургским губернатором, Владимир Бортко.

Пробыв на мероприятии всего пятнадцать минут, в своей речи, обращенной к активистам, известный режиссер был краток.

"Это явное нарушение законов, абсолютно. Напишите мне на электронную почту, приложите все документы. Уверяю вас, ваш голос не останется незамеченным", - пообещал Бортко.

Если граждане последуют его совету, то он лично передаст все материалы в прокуратуру, добавил он. Уходя, депутат-коммунист поздравил всех верующих с Пасхой. На вопрос "вдогонку" - пойдет ли он все-таки в губернаторы или нет - Бортко ответил не вполне категорично: "если поддержите - то пойду".

Сразу после его ухода в перепалку с депутатом ЗакСа Михаилом Амосовым вступил местный житель, заподозривший политика в попытках "попиариться" на проблеме. Некоторое время они на повышенных тонах выясняли, кто из них кого "принимает за идиота".

Судя по видеотрансляции в паблике "За сохранение Муринского парка", акция собрала около 50 человек.

23 апреля состоялись публичные слушания, на которых присутствовали защитники парка, главный архитектор проекта, депутаты ЗакСа. Подробнее о том, как прошли слушания - в материале ЗАКС.Ру.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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