Бортко приехал поддержать защитников Муринского парка

На несанкционированный сход жителей Калининского района, стремящихся защитить Муринский парк от застройки, прибыл депутат Государственной думы от КПРФ, ранее заявивший о своем желании стать петербургским губернатором, Владимир Бортко.

Пробыв на мероприятии всего пятнадцать минут, в своей речи, обращенной к активистам, известный режиссер был краток.

"Это явное нарушение законов, абсолютно. Напишите мне на электронную почту, приложите все документы. Уверяю вас, ваш голос не останется незамеченным", - пообещал Бортко.

Если граждане последуют его совету, то он лично передаст все материалы в прокуратуру, добавил он. Уходя, депутат-коммунист поздравил всех верующих с Пасхой. На вопрос "вдогонку" - пойдет ли он все-таки в губернаторы или нет - Бортко ответил не вполне категорично: "если поддержите - то пойду".

Сразу после его ухода в перепалку с депутатом ЗакСа Михаилом Амосовым вступил местный житель, заподозривший политика в попытках "попиариться" на проблеме. Некоторое время они на повышенных тонах выясняли, кто из них кого "принимает за идиота".

Судя по видеотрансляции в паблике "За сохранение Муринского парка", акция собрала около 50 человек.

23 апреля состоялись публичные слушания, на которых присутствовали защитники парка, главный архитектор проекта, депутаты ЗакСа. Подробнее о том, как прошли слушания - в материале ЗАКС.Ру.

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