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17:00

Пономарев просит дать возможность голодающему Шестуну видеться с женой

фото ЗакС политика Пономарев просит дать возможность голодающему Шестуну видеться с женой

Один из старейших отечественных правозащитников Лев Пономарев напомнил в своем блоге общественности об арестованном и 79-й день голодающем в СИЗО экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александре Шестуне, тревожась за его нынешнее и будущее физическое и моральное состояние. Дело обстоит настолько серьезно, что, по сведениям главы организации "За права человека", бывший чиновник уже не в состоянии переносить судебные заседания - он падает в голодные обмороки. Кормить принудительно его пока не решаются, предполагая, что он будет сопротивляться, а это грозит очередной остановкой сердца.

"Единственная возможность спасти его здоровье и, возможно, жизнь – поместить в реанимационное отделение городской больницы, причем сделать это надо сейчас, перед праздниками. Но помощь ему нужна не только медицинская, но и психологическая. Поэтому крайне важно разрешить его свидание в больнице с женой Юлией", - пишет Пономарев.

Формально уголовное преследование Шестуна связано с инкриминируемыми ему махинациями с землей на сотни миллионов рублей, однако сам голодающий продолжает считать себя жертвой политической расправы: в начале 2018-го года он поддержал протест жителей подмосковных городов против мусорных полигонов. Это, в его трактовке, сильно не понравилось властям, и после угроз и кулуарных переговоров, не поколебавших его непримиримую позицию, Шестуна поместили под стражу.

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17:20    
А зачем Шестун обокрал Россию, россиян на десятки миллиардов(!!!!!!!!!!!!) долларов? Только 10 миллиардов изъяли наличными и блокировали счета! Почему он тогда не думал о жене, об обмороках и тд. Расстрелять подонка надо и не тратить время на суд! А заодно и Пономарёма-этого козла-русофоба!

17:09    
А что стало с голодавшим украинским деятелем, осуждённым на 20 лет???

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