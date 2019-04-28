Пономарев просит дать возможность голодающему Шестуну видеться с женой

Один из старейших отечественных правозащитников Лев Пономарев напомнил в своем блоге общественности об арестованном и 79-й день голодающем в СИЗО экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александре Шестуне, тревожась за его нынешнее и будущее физическое и моральное состояние. Дело обстоит настолько серьезно, что, по сведениям главы организации "За права человека", бывший чиновник уже не в состоянии переносить судебные заседания - он падает в голодные обмороки. Кормить принудительно его пока не решаются, предполагая, что он будет сопротивляться, а это грозит очередной остановкой сердца.

"Единственная возможность спасти его здоровье и, возможно, жизнь – поместить в реанимационное отделение городской больницы, причем сделать это надо сейчас, перед праздниками. Но помощь ему нужна не только медицинская, но и психологическая. Поэтому крайне важно разрешить его свидание в больнице с женой Юлией", - пишет Пономарев.

Формально уголовное преследование Шестуна связано с инкриминируемыми ему махинациями с землей на сотни миллионов рублей, однако сам голодающий продолжает считать себя жертвой политической расправы: в начале 2018-го года он поддержал протест жителей подмосковных городов против мусорных полигонов. Это, в его трактовке, сильно не понравилось властям, и после угроз и кулуарных переговоров, не поколебавших его непримиримую позицию, Шестуна поместили под стражу.