"Левада-центр": Россиян не особо волновали выборы на Украине

Подавляющее большинство россиян (67%), опрошенных "Левада-центром" заявили, что либо вовсе не интересовались выборами президента Украины, либо следили за ними "вполуха", передает "Интерфакс".

Между тем 30% опрошенных сообщили, что отнеслись к электоральному событию с вниманием, причем 12% из них - беспрестанно следили за происходящим в соседнем государстве.

Исход выборов мало заботил 55% респондентов. Однако при распределении предпочтений между шоуменом Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, "преференции" опрошенные отдавали первому (33%).

Социологи выяснили, что те россияне, которые за выборами на Украине следили, все равно почти единогласно пришли к выводу, что их исход никоим образом не повлияет на ситуацию в России (51%).

Соцопрос был проведен с 18 по 23 апреля текущего года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

23 апреля ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: шоумен Владимир Зеленский с разгромным отрывом победил своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%.