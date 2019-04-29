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9:51

"Левада-центр": Россиян не особо волновали выборы на Украине

фото ЗакС политика "Левада-центр": Россиян не особо волновали выборы на Украине

Подавляющее большинство россиян (67%), опрошенных "Левада-центром" заявили, что либо вовсе не интересовались выборами президента Украины, либо следили за ними "вполуха", передает "Интерфакс".

Между тем 30% опрошенных сообщили, что отнеслись к электоральному событию с вниманием, причем 12% из них - беспрестанно следили за происходящим в соседнем государстве.

Исход выборов мало заботил 55% респондентов. Однако при распределении предпочтений между шоуменом Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, "преференции" опрошенные отдавали первому (33%). 

Социологи выяснили, что те россияне, которые за выборами на Украине следили, все равно почти единогласно пришли к выводу, что их исход никоим образом не повлияет на ситуацию в России (51%).

Соцопрос был проведен с 18 по 23 апреля текущего года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

23 апреля ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: шоумен Владимир Зеленский с разгромным отрывом победил своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%.

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10:03    
Какие могут быть выборы, дебаты в стран[цензура]кроте, самой нищем государстве Европы? За 30 лет(!!!!!!!!!!!) после СОВЕТСКОЙ власти Украина полностью разорилась, производство рухнуло, даже сало импортируют из Европы десятками тысяч тонн... Живут только на западные подачки, госдолг уже под 80 миллиардов долларов, а реально в казне денег нет не то что его гасить, а проценты по кредитам заплатить нечем...

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