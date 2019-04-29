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Новости

10:12

"Коммунисты России" собираются на маёвку в Некрасовском саду

фото ЗакС политика "Коммунисты России" собираются на маёвку в Некрасовском саду

Представители петербургского отделения партии "Коммунисты России" вместо первомайского шествия собираются "возродить традицию" и провести в Некрасовском саду так называемую "маёвку".

"Это старая традиция рабочего движения - маёвки. Собирались активисты левых сил прямо на природе, пели песни, выступали с зажигательными речами, угощали друг друга чаем, баранками. Мы уже не в первый раз повторяем эту прекрасную традицию, напоминая о корнях прекрасного праздника пролетарской борьбы. Мы разъясняем людям, как и за что бороться, а заодно пьем чай и закусываем, ведь Первомай - это хоть и боевой, но праздник", - поведал глава петербургских коммунистов Сергей Малинкович, отметив, что часть партийцев все же присоединится к первомайскому шествию.

Напомним, представителям городских оппозиционно-демократических движений, равно как и КПРФ, а также участникам иных организаций Смольный согласовал первомайское шествие по Невскому проспекту.



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14:26    
11-19 Первый раз искренне хохотал, прочитав ваш пост. Если вы написали серьёзно, без ёрничания, то я восхищён вами. Потратить всю ночь на ЭТО ? БРАВО !!!

13:01   Сергей  
Не понимаю, что именно празднует буржуазное государство в России 1-го мая?

12:32    
Трындите именно Вы 11:28, призывая убрать мусор, побороть пожар и т.д. Именно за это трудящиеся заплатили из своих налогов, уже заплатили своим трудом, трындей 11:28 предлагает еще  и еще раз пойти и еще раз за отработанное и оплаченное сделать  самим. Куда ушли наши денежки, которые мы оплатили?

11:28    
Трындит ежедневно на  ТВ команды здоровых мужиков который год. Больше нечем занять эфирное время? Крутите мультики, а то эти зажравшиеся тупые морды кроме раздражения, ничего не вызывают... Хочется телек разбить!
Эти команды пустобрехов следует   отправить на борьбу с пожарами, на уборку мусора, на любой общественно-полезный труд!
Не понимаю руководителей каналов ТВ. Им что, некуда деньги девать?  Так отдайте их на благое дело и закройтесь.

11:20    
Многое предано в мире, не исключение и день солидарности в борьбе-1 Мая...

11:19    
Для 10.27.
Читал всю ночь историю протеста и борьбы пролетариата, даже американского Чикаго!
И че???
Не надоело дурью маяться, клоуны?

11:16    
Клоуны, у вас АПРЕЛЕВКА. а не маевка!!!

11:14    
Давний бред ! Какого рабочего в Чикаго или Дели интересует судьба рабочего в Пензе  или Варшаве , и наоборот ?  Есть традиция собраться, выпустить пар - пожалуйста, только не надо трындеть высоким слогом ! Но историю полезно изучать, особенно бывшим коммунистам, чтобы вспоминать о предательстве дела коммунизма и перерождении коммунистов в буржуа со всеми их пороками (пример самый яркий-грудинин).

10:27    
1 мая-день солидарности трудящихся в борьбе с буржуями за свои права!!! Это-главное, всё остальное наносное! Почитайте хотя бы историю протеста и борьбы пролетариата, хотя бы американского Чикаго!

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