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10:36

МВД требует доступа к базам данных пациентов

фото ЗакС политика МВД требует доступа к базам данных пациентов

Министерство внутренних дел просит зампреда председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяну Голикову предоставить доступ к медицинской базе данных пациентов, составляющей врачебную тайну, уведомляет "Коммерсант".

Прошение ведомство аргументирует необходимостью "оптимизировать процесс сбора информации о лицах", имеющих психические заболевания, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для общества. Вдобавок в МВД подчеркнули, что в 2018 году из общего числа преступников, каждый третий "находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

Профессиональное медицинское сообщество подвергло резкой критике предложение МВД. В коллегиальном заявлении Российского общества психиатров и Института имени Бехтерева сочли инициативу противоречащей Конституции. В свою очередь ученые отметили, что количество потенциально опасных лиц с расстройствами психики невелико. Преступные деяния, совершаемые лицами, находящимися под действиями наркотиков или алкоголя, отображают лишь уровень общей криминализации общества, подытожили медики.

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14:19    
Полностью согласен с "профессиональным медицинским сообществом" ( кстати, кто это персонально хотелось бы знать. Почему - объясню далее). Только при одном условии. Первое - если все преступления, совершённые психами, пьяными и под наркотой, совершались бы  ТОЛЬКО  против членов этого "сообщества" ( см. список выше ). Второе - эти преступники освобождаются от наказания при совершении преступлений против членов "сообщества" ( см. список ). Как хорошо рассуждать о высоком, о врачебной тайне, о плохих сотрудниках МВД, пока урод под наркотой, например, не угробит всю семью такого члена "сообщества". А он, потерявший всех, знал об этом наркоше, но честно хранил тайну от плохих сотрудников органов. Я специально усугубил ситуацию, чтобы поняли даже самые тупые "правозащитники".

13:45    
Очень удобненько будет алкоголиков и психов брать в оборот и прибирать к рукам их жилплощадь.
Какой хозяйственный министр внутренних дел!

11:32    
Татьяна Голикова, ни в коем случае нельзя передавать данные и предавать пациентов. Вам что, неизвестно, сколько нечистоплотных  сотрудников МВД в стране?

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