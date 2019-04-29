МВД требует доступа к базам данных пациентов

Министерство внутренних дел просит зампреда председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяну Голикову предоставить доступ к медицинской базе данных пациентов, составляющей врачебную тайну, уведомляет "Коммерсант".

Прошение ведомство аргументирует необходимостью "оптимизировать процесс сбора информации о лицах", имеющих психические заболевания, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для общества. Вдобавок в МВД подчеркнули, что в 2018 году из общего числа преступников, каждый третий "находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

Профессиональное медицинское сообщество подвергло резкой критике предложение МВД. В коллегиальном заявлении Российского общества психиатров и Института имени Бехтерева сочли инициативу противоречащей Конституции. В свою очередь ученые отметили, что количество потенциально опасных лиц с расстройствами психики невелико. Преступные деяния, совершаемые лицами, находящимися под действиями наркотиков или алкоголя, отображают лишь уровень общей криминализации общества, подытожили медики.