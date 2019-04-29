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11:03

Россия покинула топ стран-лидеров по затратам на оборонкомплекс

фото ЗакС политика Россия покинула топ стран-лидеров по затратам на оборонкомплекс

Согласно последнему изысканию Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Россия заняла лишь шестое место в рейтинге стран, ежегодно тратящих внушительные суммы на финансирование собственного оборонкомплекса: в 2018 году РФ вложила в данную сферу около 62 млн долларов.

Первую позицию традиционно заняли США, потратившие на оборону 649 млрд долларов, вторая строчка - у Китая с 250 млрд долларов, третья  - у Саудовской Аравии, далее идут  Индия и Франция. В числе стран, показавших максимальный прирост трат на оборонительные нужды государства - Турция: в 2018 году её вложения в военную промышленность подскочили сразу на 24% - до 19 млрд долларов.

В мировой совокупности финансирование военных расходов в 2018 году достигло отметки 1 млрд 882 млн долларов - на 2,6% выше, чем в 2017-м. 

В докладе также отмечается, что в программы военной модернизации Россия с 2010 по 2015 год наращивала оборонный бюджет на 4,9-16% ежегодно, однако с 2016-го траты на данные нужды стали постепенно уменьшаться.

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14:52    
14:03
Да много чего еще интересного в бюджете нашем: и почем капуста со свеклой для Росгвардии, и отчего содержание кремлевских карликов обходится нам в размерах бюджета некоторых субъектов федерации.
Да зачем вам таиться от соотечественников?

14:31    
Россия тратит в разы меньше средств на содержание войск(зарплаты и тд.), чем западники, да и вооружение нашим ВС обходится в разы дешевле, чем НАТОвцам! Потому мощь наших ВС крепчает быстрее, чем у западником при разных тратах госбюджета!

14:03    
12-17 Тебе всё хочется знать , любопытная Варвара ? Секретно много чего кроме вооружений и обороны. А цена пива для тебя открыта, чего тебе ещё ?

12:17    
А чо тада пол-бюджета проходит по секретным статьям?

11:38    
По одежке протягиваем ножки. Если бы у нас был такой размер бюджета, как в США, то и оборонные расходы были такими же. Но для этого, как минимум, нужно, чтобы правящая клика перестала бы рвать из бюджета кусками на свои тщеславные прихоти, геополитические фантазии и коррупциогенные проекты.

11:17    
Да, Россия вкладывает в оборону в 10-15 раз МЕНЬШЕ, чем США...Её даже малюсенькие Саудовская Аравия с Францией обогнали по укреплению своих войск...

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