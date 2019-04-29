Макаревич о паспортах РФ жителям ДНР: Может, сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан?

В числе прочих спикеров на заявление Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР по упрощенной схеме откликнулся и музыкант, член думского Совета по культуре Андрей Макаревич. Лидер "Машины времени" неоднократно осуждал ведение боевых действий на территории обеих республик, равно как и незаконную, по его ведению, аннексию Крымского полуострова.

"Забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает. Я вот только думаю - может, сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать", - задался риторическим вопросом Макаревич на просторах своего Facebook.

Напомним, Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве осудили этот поступок, сочтя справедливым в ответ на это усилить антироссийские санкции. Между тем уже 27 апреля глава государства заявил, что в перспективе, российское гражданство сможет получить по упрощенной схеме любой житель Украины.