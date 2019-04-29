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11:50

Макаревич о паспортах РФ жителям ДНР: Может, сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан?

фото ЗакС политика Макаревич о паспортах РФ жителям ДНР: Может, сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан?

В числе прочих спикеров на заявление Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР по упрощенной схеме откликнулся и музыкант, член думского Совета по культуре Андрей Макаревич. Лидер "Машины времени" неоднократно осуждал ведение боевых действий на территории обеих республик, равно как и незаконную, по его ведению, аннексию Крымского полуострова.

"Забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает. Я вот только думаю - может, сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать", - задался риторическим вопросом Макаревич на просторах своего Facebook.

Напомним, Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве осудили этот поступок, сочтя справедливым в ответ на это усилить антироссийские санкции. Между тем уже 27 апреля глава государства заявил, что в перспективе, российское гражданство сможет получить по упрощенной схеме любой житель Украины.

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14:50    
14.03
Так едь-помогай, если помогайка еще шевелится. Отправь своих детей и внуков. А может они тебе уже не купили место на кладбище, зная твою больную голову, ждут-не дождутся тебя в колумбарии.

14:03    
Россияне живут в мире, потому должны САМИ заботится о своём благополучии, бездельники! А 3 миллиона этнических РУССКИХ в ДНР и ЛНР живут на линии огня, оставаясь преданными РУССКОМУ МИРУ, потому им обязательно надо помочь, что делал и делает Путин! Такие же подонки как Макаревич, выступали против помощи ленинградцам в блокадном Ленинграде! Аргументы у тех и у него почти одинаковые...

14:00    
Какое отношение этот поганый  продажный жид имеет отношение к понятию "наши граждане" ? Для меня он не гражданин России, а выродок. При нормальном строе таких лишали гражданства очень быстро. Чем меньше такого дерьма будет в стране, тем лучше.

13:42    
Жизнь в России улучшается с каждым днём, потому и о благе РУССКИХ надо подумать в ДНР и ЛНР! Путин сделал всё правильно во благо всех русских и России!

12:15    
Не-не-не!!
Сначала надо решить проблемы Германии, Йемена и Уганды,
отстроить Нотродам и Пальмиру (как мы любим, с пластковыми яйцами, сакурами и портретами Путина), накормить кашей из полевой кухни детей Уганды, построить метро из Никарагуа до Венесуэлу.
Чтобы дядя Сэм не посмел задушить наших свободолюбивых союзников.
А у нас самих и без того метро слишком много стало, тем более, что это источник инфекции и путинских гастробайкеров.

11:57   Игорь  
Чтобы сделать мне для Украина? -
Думал царь Борис с утра,
Рокер же Андрей, проснувшись ныне:
 "О России думать уж пора!
И не прошло и четверти так века,
Наконец дошло до человека...

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