ЗакС рассмотрит законопроект, принуждающий девелоперов изучать стройплощадки на предмет захоронений

Заксобрание рассмотрит инициативу, которая предполагает внесение ряда корректировок в закон Петербурга "О погребении и похоронном деле", извещает пресс-служба городского парламента.

В частности, проект предлагает установить порядок систематического обследования участков, на которых, по данным архивных материалов и археологических работ, могут находиться ранее неучтенные захоронения. Список таких участков должна вести комиссия по горхозяйству, а утверждать - ЗакС. На данный момент подобные экспертизы обычно проводятся в рамках уже согласованного строительства.

Инициатива должна исключить случаи, когда после начала строительства обнаруживается, что под площадкой объекта находится не известное ранее кладбище.

"Есть случаи, когда недобросовестные девелоперы, обнаружив захоронения, скрывают это и цинично продолжают стройку в буквальном смысле «на костях». Законопроект призван обеспечить разумный баланс между сохранением исторического наследия, памяти об усопших и необходимостью обновления нашего города, его дальнейшего развития", - приводит пресс-служба парламента комментарий спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

О том, что на рассмотрение Заксобрания будет внесена инициатива, которая может обязать девелоперов проводить археологические изыскания на предмет наличия на стройплощадке неучтенных захоронений, ранее сообщил "яблочник" Борис Вишневский.

Резонансным стал случай со строительством торгового комплекса на месте снесенного кинотеатра "Спутник" на "Ломоносовской". Объект частично располагается на территории Фарфоровского кладбища, одного из старейших в Петербурге. Возведение ТК стало предметом всплеска градозащитной активности, однако отмены стройки петербуржцам добиться так и не удалось.

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