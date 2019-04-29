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13:00

"Наш директор - не Карабас!": Сотрудники Театра кукол поддержали арестованного начальника

фото ЗакС политика "Наш директор - не Карабас!": Сотрудники Театра кукол поддержали арестованного начальника

Марионетки петербургского Большого театра кукол "вышли" на набережную Невы с акцией в поддержку своего директора Александра Калинина, который 19 апреля был отправлен под арест по подозрению во взяточничестве.

У парапета напротив Стрелки Васильевского острова в ряд выстроились куклы, держащие в "руках" плакаты с надписями "Наш директор - не Карабас!", "Верните нам директора", "Спасите Калинина" и другими.

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Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

Напомним, директор Большого театра кукол Александр Калинин заключен под стражу до 17 июня. По версии следствия, он мог вступить в сговор с директором коммерческой фирмы и заключить в конце прошлого года договор на поставку в учреждение культуры реквизита и декораций для представлений на 2,19 млн рублей. Затем глава фирмы якобы передала директору театра обратно из уплаченных денег 1,2 млн рублей в качестве взятки, которые и считаются присвоенными.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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