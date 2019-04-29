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13:25

Согласившийся на сделку со следствием фигурант дела "Нового величия" получил 2,5 года колонии

фото ЗакС политика Согласившийся на сделку со следствием фигурант дела "Нового величия" получил 2,5 года колонии

Люблинский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела "Нового величия" Павла Ребровского, согласившегося на сделку со следствием, к 2,5 годам колонии общего режима, передает "МБХ Медиа". Заседание проходило в закрытом режиме ввиду угроз, поступающих судье и стороне обвинения.

Ребровский признан виновным по ч.1 ст. 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества), вторую часть этой статьи из вердикта исключили, однако добавили прохождение принудительного психиатрического лечения. В связи с этим, учитывая отбытый молодым человеком срок в СИЗО, в колонии ему предстоит провести 1 год.

О том, что Ребровский пошел на сделку со следствием, стало известно 2 апреля. Его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Он стал вторым фигурантом дела "Нового величия", который согласился заключить со следователями соглашение. Первым был Рустам Рустамов, чье дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке: ранее он получил 1,5 года условно.

Адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова в начале апреля известила, что Ребровский может оговаривать девушку, общаясь со следствием.

Всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Их обвиняют в  создании экстремистского сообщества. 

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13:54    
Не должно быть возможности сделки со следствием по статьям терроризм, экстремизм, педофилия, убийство, наркотики, воровство с госзаказов и т.п.

Страница 1-ая (всего: 1)
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