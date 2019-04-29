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14:20

В Ростовской области начал работу центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР

фото ЗакС политика В Ростовской области начал работу центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР

В городе Новошахтинск Ростовской области начал в тестовом режиме работать центр выдачи российских паспортов гражданам самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), уведомил "Интерфакс" представитель ГУ по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

"Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - поделился планами чиновник.

Отмечается, что всем желающим получить паспорт не надо получать разрешение на временное проживание и иметь вид на жительство в РФ. В то же время замглавы миграционной службы ЛНР Руслан Найда уточнил, что жителям ЛНР не обязательно уезжать на территорию России для подачи документов: все бумаги можно сдать в специальный миграционный отдел в республике, сотрудник которого потом отвозит их в Новошахтинск. В случае одобрения паспорт гражданин забирает уже самостоятельно.

Напомним, Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве осудили этот поступок, сочтя справедливым в ответ на это усилить антироссийские санкции. Между тем уже 27 апреля глава государства заявил, что в перспективе, российское гражданство сможет получить по упрощенной схеме любой житель Украины.

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14:40    
Получается, РФ официально признала ЛНР. Тем хуже для РФ.

14:39    
Довольны  решением Путина о выдаче российских паспортов только придурки и русофобы.

14:26    
Прекрасная новость! Миллионы этнических РУССКИХ и пророссийских граждан ДНР и ЛНР, а вскоре и всей Украины, скоро, наконец-то, обретут российское гражданство! Нас россиян будет больше 150 миллионов! Силища!!!!!! Потому ненавистный Запад и недоволен решением Путина о выдаче российских паспортов!

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