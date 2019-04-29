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14:55

Протестующие против свалки в Шиесе повесили на Ломоносова у МГУ мусорное ведро

фото ЗакС политика Протестующие против свалки в Шиесе повесили на Ломоносова у МГУ мусорное ведро

Активисты, выступающие против своза столичных отходов на полигон близ станции Шиес под Архангельском, повесили на памятник ученому Михаилу Ломоносову, стоящему напротив МГУ на Воробьевых горах, мусорное ведро, передает "Дождь".

На небольшом сосуде ярко-красного цвета имеется надпись, являющая собой "закон сохранения матери", выведенный некогда самим ученым: "Если где-то убыло, значит где-то прибыло".

В беседе с "Дождем" манифестанты заявили, что сама по себе транспортировка мусора из одного российского региона в другой не решит проблему "на корню".

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Фото: участники акции, "Дождь"

"Решение загадить землю поморов вызывает недоумение. Против этого плана уже протестуют десятки тысяч местных жителей. Перекладывание проблемы с больной головы на здоровую только укрепляет стереотип, что зажравшимся москвичам нет дела до того, что происходит по всей стране. Пришло время развенчать этот миф", - декларируют противники столичного мусора.

Борьба со строительством мусорного полигона у станции Шиес, возле границы с республикой Коми, между гражданами и властями обострилась с началом весны. Возле будущего полигона людей разгоняют менее церемонно, нежели обращаются с ними в центральном городе области. В самом городе, в свою очередь, группа людей объявила "бессрочный протест". 

По состоянию на 24 апреля горсуд Архангельска оштрафовал 31 задержанного на несогласованной акции протеста 7 апреля; общая сумма штрафов составила примерно 912 тысяч рублей.



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