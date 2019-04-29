Солонников представил свой "шорт-лист" кандидатов в губернаторы

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире "Эха Петербурга" порассуждал на тему того, кто из петербургских политиков с наибольшей вероятностью будет допущен до выборов и будет фигурировать в бюллетенях. Свои анализ и прогноз он предварил тезисом о том, что темпы роста электоральной поддержки врио губернатора Александра Беглова (43 процента, по данным ВЦИОМ) чрезвычайно высоки.

Менее всего политтехнолог сомневается в шансах быть зарегистрированными кандидатов от КПРФ и ЛДПР (Владимира Бортко и Олега Капитанова, соответственно). Выбирая между видными представителями эсеров Мариной Шишкиной и Олегом Ниловым, эксперт сделал ставку на последнего.

Что касается так называемого демократического и социал-демократического лагеря, то ему, по прикидкам Солонникова, должно прийтись тяжелее всего. В самом трудном положении, как ему представляется, обречены оказаться Борис Вишневский и Оксана Дмитриева. В этой связи возрастают шансы Михаила Амосова, которого он считает более "договороспособным", нежели его бывшего соратника по "Яблоку" Вишневского.

"И обязательно будет какой-то кандидат "икс", которого мы не знаем - или Партия зеленых, или партия "Родина", или Партия пенсионеров", - заверил политолог.

Лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански, тоже "метящий" в кресло главы города, по твердому убеждению Солонникова, "не будет зарегистрирован ни при каких обстоятельствах".

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