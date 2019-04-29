Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

29 апреля, 15:46

После ремонта музей Набокова открылся заново

фото ЗакС политика После ремонта музей Набокова открылся заново

Закрывшийся в конце марта музей имени писателя Владимира Набокова на Большой Морской улице вновь доступен для посетителей, сообщили в пресс-службе СПбГУ. Таким образом, вопреки тревожным слухам, распространившимся в среде культурных работников, данное ранее обещание представители университета сумели сдержать.  

"Проводимые работы создавали реальную угрозу историческим интерьерам и экспонатам, из-за чего работу музея и допуск посетителей пришлось ограничить", - пояснили в университете ТАСС.

Известно, что чиновники начали ремонт, не предупредив СПбГУ, в состав которого музей входит.

26 апреля стало известно о том, что новым руководителем музея назначили известного петербургского писателя и литературоведа Андрея Аствацатурова.

Классик русской и американской литературы Владимир Набоков эмигрировал из страны в год создания СССР, будучи в девятнадцатилетнем возрасте, и более полувека прожил в государствах Северной Америки и Западной Европы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет


Все новости:
29 апреля, 21:55 Опять неудача: Резник снова проиграл в суде по фразе Беглова

29 апреля, 20:57 Беглов поручил каждому предприятию посадить хотя бы по одному дереву   1

29 апреля, 20:16 Шульман описала идеального кандидата в российские президенты   2

29 апреля, 20:15 Районная комиссия не поддержала проект изменений ПЗЗ Муринского парка   1

29 апреля, 19:54 Ни слова о Беглове   1

29 апреля, 19:37 Получивший штраф за оскорбление власти россиянин обжаловал судебное решение

29 апреля, 19:04 Дмитрий Быков объяснил, почему занимает активную гражданскую позицию   3

29 апреля, 18:35 ФСБ задержала семерых террористов в Подмосковье   1

29 апреля, 18:21 Суд не удовлетворил иск Резника к учредителю СМИ из-за фразы Беглова   3

29 апреля, 18:20 ЗакС Петербурга одарит гостей "Мудростью" и флешками

29 апреля, 18:08 Сухенко рассказал о донимающих его звонках коллекторов   1

29 апреля, 17:54 Буров: Беглов еще мальчиком приходил в театр и куклу надевал на руку   4

29 апреля, 17:47 Беглов призвал не заставлять молодежь быть патриотами, а выращивать таковых   2

29 апреля, 17:22 Лимонов радуется массе новой молодежи, хлынувшей в его партию   1

29 апреля, 16:53 В общем для россиян и украинцев гражданстве Путин видит только плюсы   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.