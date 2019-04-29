Смольный передумал объединять комитет финансов с комитетом по госзаказу

Комитет финансов не объединят с комитетом по государственному заказу, вопреки ранее заявленным планам. Об этом ЗАКС.Ру 29 апреля сообщили в пресс-службе ответственного за слияние ведомств вице-губернатора Евгения Елина.

В начале марта стало известно о реорганизации четырех комитетов Смольного: комитет финансов должны были объединить с комитетом по госзаказу, а комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка - с комитетом по промышленной политике и инновациям.

Однако в администрации Петербурга решили частично отказаться от своих планов.

Комитет финансов и комитет по госзаказу продолжат работу в прежнем режиме, уточнили в пресс-службе. Там же заявили, что решение не объединять ведомства принято после изучения всех аспектов реорганизации. Также инициативу проверили на соответствие федеральному законодательству, добавили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Реорганизация двух других ведомств находится в работе: «изучаются все возможные варианты», сообщили в пресс-службе Елина.

Напомним, о возможном объединении ведомств стало известно 1 марта. Тогда на антикоррупционную экспертизу отправили постановление о реорганизации четырех комитетов Петербурга. Глава комитета по госзаказу Денис Сачков покинул свой пост в тот же день - 1 марта. Его обязанности временно исполняет Наталия Литвинова.

Реорганизацию экономических комитетов Смольного, в частности, поддерживала депутат Законодательного собрания Оксана Дмитриева.

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