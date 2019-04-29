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29 апреля, 16:29

ЛДПР хочет снизить муниципальный фильтр и заставить кандидатов рассказывать о своей партии

фото ЗакС политика ЛДПР хочет снизить муниципальный фильтр и заставить кандидатов рассказывать о своей партии

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Олег Капитанов подготовил два законопроекта к губернаторским и муниципальным выборам. 

Депутат, в частности, предлагает снизить муниципальный фильтр в Петербурге до 6 процентов. Ранее с инициативой смягчения этого барьера для кандидатов в главы суъектов РФ выступили и депутаты ЛДПР в Госдуме

Муниципальный фильтр – процедура, которая обязывает кандидатов на пост главы региона заручиться поддержкой муниципальных депутатов. В Петербурге участникам выборов необходимо собрать 10 процентов подписей (около 150) от числа всех представителей МО. Причем собраны они должны быть как минимум в 83 разных округах.

Как указывается в пояснительной записке к проекту Капитанова, существующий в Петербурге муниципальный фильтр "в политической действительности позволяет только одной политической силе беспрепятственно его преодолевать". Депутат предлагает исключить "субъективный фактор при выдвижении кандидатов".

Отметим, в 2018 году с предложением снизить муниципальный фильтр до 6 процентов выступала фракция КПРФ. Законодательное собрание Петербурга инициативу отклонило.   Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова также выступала за смягчение "муниципального фильтра". 

Олег Капитанов также предлагает обязать кандидатов в губернаторы и муниципальные депутаты указывать свою партийную принадлежность. Из пояснительной записки к проектам следует, что эти сведения необходимы избирателям для принятия ими более взвешенного решения при голосовании. Кандидат, согласно законопроекту, должен будет сообщить избирательной комиссии, в какой партии он состоит сейчас или состоял прежде и от каких партий он участвовал ранее в выборах. 

В случае принятия такого законопроекта самовыдвиженцам, желающим претендовать на тот или иной пост, также придется указывать, в какой партии они состоят. Отметим, в петербургской политической среде распространено мнение, что на грядущих губернаторских выборах врио градоначальника Александр Беглов может выступить самовыдвиженцем, хотя состоит в "Единой России" с 2003 года. 



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29 апреля, 21:34    
это лидер  ЧАВО??

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