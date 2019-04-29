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29 апреля, 16:53

В общем для россиян и украинцев гражданстве Путин видит только плюсы

фото ЗакС политика В общем для россиян и украинцев гражданстве Путин видит только плюсы

Президент Владимир Путин счел разумной и взаимовыгодной свою идею о предоставлении всем желающим украинцам российского гражданства и не до конца понимает, почему его идея встречает отпор и критику у ряда официальных лиц соседнего государства. Его соображения на заданную тему цитирует РИА "Новости".

"Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы. Если они будут выдавать гражданство россиянам, а мы в России будем давать гражданство украинцам, то постепенно мы придем к общему искомому результату, о чем я и сказал. То есть у нас будет общее гражданство", - произнес Путин.

Он также повторил свою старую сентенцию о том, что оба народа являются друг для друга "братскими".

Ранее на идею Путина о том, чтобы выдавать всем желающим украинцам российское гражданство, в достаточно резкой форме откликнулся вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский. Он заметил, что российский паспорт служит олицетворением поражения человека в правах, и предупредил Путина, что с Украиной не следует говорить на языке "давления и угроз".

29 апреля стало известно о том, что в тестовом режиме начал работу первый пункт выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ЛНР. Он расположился в городе Новошахтинск Ростовской области.

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1:01    
украинцы станут россиянами (будет много), а далее переизбираем президента зеленского в качестве президента россии...

29 апреля, 17:49    
Путину надо срочно обратиться к украинским офицерам и солдатам, особенно к воюющим в Донбассе, с предложением получения российского гражданства и продолжения службы на стороне ДНР и ЛНР или в России! Не забываем, что 80%( более 13 тысяч чел.) военнослужащих(силовиков) Украины, служивших в Крыму в 2014 году, перешли на сторону России и продолжают служить сейчас на просторах России, Сирии  и тд. С этой целью можно подключить радио, печатную и др. спец.пропаганду по украинским войскам!

29 апреля, 17:39    
Это только один взгляд на проблему.

29 апреля, 17:02    
В ДНР и ЛНР уже огромные очереди для сдачи документов на получение российского гражданства! Оптимизм переполняет граждан воюющих народных республик! Жители Новороссии, да и других регионов Украины, уже им завидуют, особенно те, кто с Донбасса свалил 4-5 лет назад...

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