Лимонов радуется массе новой молодежи, хлынувшей в его партию

Писатель и лидер незарегистрированной политической партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов поделился своими впечатлениями от посещения ее открытого собрания, прошедшего 28 апреля. По его наблюдениям, по сравнению с аналогичным мероприятием годичной давности в одном только московском отделении собралось в два раза больше людей.

"Просто толпа молодых до ужаса. Я вручал партбилеты как старый командир партии, и радовался, поскольку даты рождения там стояли, например, 2000-ый год. Честное слово, меня охватило чувство ликования", - написал он у себя в "Живом журнале".

Глядя на столь благоприятную для себя картину, политик решил, что ему безразлично, зарегистрирует когда-нибудь его детище Министерство юстиции, которое он с товарищами "проклял", или же по привычке откажет в легализации.

Учредительный съезд "Другой России" прошел в 2010-м году.