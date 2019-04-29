Беглов призвал не заставлять молодежь быть патриотами, а выращивать таковых

Врио губернатора Александр Беглов обсудил с подчиненными молодежную политику и перспективы ее развития, сообщает пресс-служба городского правительства.

На заседании подвели статистические итоги относительного различного рода мероприятий для несовершеннолетних петербуржцев, которые удалось провести в 2018 году. По официальным данным, за отчетный период при поддержке Смольного прошло 3,5 тысячи массовых мероприятий и 1,8 тысячи творческих конкурсов. Общее число учащихся школ, которые в них поучаствовали, насчитывает около 600 тысяч человек.

Беглов сформулировал задачу, которую он ставит перед чиновниками, ответственными за образование и молодежную политику.

"Не заставлять быть патриотами, а растить патриотов – поколение людей, способных отвечать на вызовы времени и брать на себя ответственность за город и страну", - призвал врио губернатора.

По его словам, в процессе образования и воспитания необходимо максимально дистанцироваться от "формализма".

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