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29 апреля, 17:54

Буров: Беглов еще мальчиком приходил в театр и куклу надевал на руку

фото ЗакС политика Буров: Беглов еще мальчиком приходил в театр и куклу надевал на руку

Народный артист России Николай Буров убежден, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов устраивал кукольное представление в Санкт-Петербургском государственном театре марионеток и пел дуэтом с оперной певицей Ириной Богачевой по собственной инициативе, а не по совету политконсультантов.

В среду, 24 апреля,  Telegram-канал «Ротонда» разместил видеозапись, на которой Беглов, поздравив Богачеву с 80-летием, запел песню «Сормовская лирическая». Ранее тот же канал публиковал видео посещения врио губернатора театра марионеток. Временный градоначальник с куклой на руке шутил: «Всегда интриги заканчиваются плохо, оставим это депутатам».

-  Это может быть смешно или не смешно, но он живой человек. Он приходит на юбилей театра кукол-марионеток и живо включается в творческую атмосферу. Он еще мальчиком приходил в этот театр и куклу надевал на руку, - отметил Буров в разговоре с ЗАКС.Ру.

Назначенный в ноябре 2018 года на должность советника врио губернатора Петербурга Буров также отметил, что никогда не видел, чтобы Беглов делал что-то по советам политтехнологов.

- Он с ядерным реактором внутри. Дай Бог ему здоровья. Я неплохо знаю его семью. С его женой [экс-главой комитета по делам записи актов гражданского состояния Натальей Бегловой] я одно время служил в правительстве города. Его дочь [Юлия Беглова] работала у меня в комитете [по культуре], когда я был председателем комитета. Абсолютно спокойная обстановка, никакого намека на мажорство, а это подкупает, потому что мажоры всем надоели. Работать, работать и работать – это черта всей семьи, - заявил Буров.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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29 апреля, 22:20    
19.02
Буров помнит его мальчиком ).

29 апреля, 20:34    
А теперь самого надели.

29 апреля, 19:02    
Буров, однако, глубоко лизнул.
Да и солгал. Беглов не Петербуржец, а бакинец. Не мог он в нашем городе мальчиком приходить ...

29 апреля, 18:45    
Беглов с каждым днём набирает очки перед выборами, рейтинг его растёт!

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