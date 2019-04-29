Суд не удовлетворил иск Резника к учредителю СМИ из-за фразы Беглова

Невский районный суд не удовлетворил иск о защите чести и достоинства депутата Максима Резника к учредителю «Мы можем.ру» Василию Романову. Решение принято на заседании 29 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутат требовал признать порочащей фразу врио губернатора Александра Беглова о том, что Резник якобы заявил, что Ленинград надо было сдать врагам. Парламентарий заявил, что никогда не произносил таких слов.

На заседании суд ознакомился с доказательствами того, что Беглов произнес порочащую Резника фразу. В частности, участники заседания прослушали аудиозапись выступления врио губернатора и видеосюжет об этом выступлении. Тем не менее, в исковых требованиях депутату было отказано.

Напомним, депутат подавал иск к Романову и врио губернатора Александру Беглову из-за распространения порочащей Резника информации. На прошлом заседании 4 апреля суд перевел Беглова из ответчиков в третьи лица. Сам врио губернатора заседания не посещал - его представляли адвокаты Наталья Шатихина и Марина Горлачева.

Это второй иск Максима Резника из-за резонансного заявления врио губернатора Александра Беглова. Сначала депутат пытался добиться признания фразы чиновника порочащей в Смольнинском районном суде. Однако районный суд, а позже и городской встали на сторону Беглова.

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