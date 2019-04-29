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29 апреля, 18:21

Суд не удовлетворил иск Резника к учредителю СМИ из-за фразы Беглова

фото ЗакС политика Суд не удовлетворил иск Резника к учредителю СМИ из-за фразы Беглова

Невский районный суд не удовлетворил иск о защите чести и достоинства депутата Максима Резника к учредителю «Мы можем.ру» Василию Романову. Решение принято на заседании 29 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутат требовал признать порочащей фразу врио губернатора Александра Беглова о том, что Резник якобы заявил, что Ленинград надо было сдать врагам. Парламентарий заявил, что никогда не произносил таких слов.

На заседании суд ознакомился с доказательствами того, что Беглов произнес порочащую Резника фразу. В частности, участники заседания прослушали аудиозапись выступления врио губернатора и видеосюжет об этом выступлении. Тем не менее, в исковых требованиях депутату было отказано.

Напомним, депутат подавал иск к Романову и врио губернатора Александру Беглову из-за распространения порочащей Резника информации. На прошлом заседании 4 апреля суд перевел Беглова из ответчиков в третьи лица. Сам врио губернатора заседания не посещал - его представляли адвокаты Наталья Шатихина и Марина Горлачева.

Это второй иск Максима Резника из-за резонансного заявления врио губернатора Александра Беглова. Сначала депутат пытался добиться признания фразы чиновника порочащей в Смольнинском районном суде.  Однако районный суд, а позже и городской встали на сторону Беглова



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29 апреля, 20:15    
19-06 Узнав о вашем решении про голосование, у Беглова пропал аппетит и одолела печаль. Как же он теперь ? И не слишком-ли вы преувеличиваете своё значение ? И без вас он пройдёт в первом туре. Напейтесь сразу с горя.

29 апреля, 20:11    
Как я и ожидал, у жида не оказалось ни чести, ни достоинства. Подтверждено судом. Но и без решения суда паскудник - он и есть паскудник. С такой отвратительной мордой - а туда же, в губернаторы. Наглости и самомнения - выше крыши !

29 апреля, 19:06    
Вот и ищи справедливости и законности в суде.
Брехлова на нары. Этот неприличный тип хотя бы извинился. Не буду за него голосовать ни при каких обстоятельствах.
Ростовщик он и есть растовщик: лживый, подленький и трусливый.

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