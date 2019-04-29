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Новости

29 апреля, 18:35

ФСБ задержала семерых террористов в Подмосковье

фото ЗакС политика ФСБ задержала семерых террористов в Подмосковье

На территории Московской области сотрудники ФСБ нашли законспирированную ячейку запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство" и задержали семь человек, сообщает ТАСС. Тайная полиция действовала при поддержке Росгвардии, Следственного комитета и МВД. Утверждается, что группой злоумышленников управляли из-за рубежа.

"Установлено, что члены ячейки вели активную агитацию новых сторонников и организовывали разбойные нападения в разных регионах России", - говорится в сообщении.

При себе у задержанных оказались оружие, взрывчатка и экстремистская литература.

По факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что это не первая громкая операция ФСБ по выявлению ячеек ИГИЛ с начала месяца. Так, 13 апреля двоих вооруженных боевиков удалось ликвидировать в Тюмени, а 26 апреля был задержан подозреваемый в подготовке теракта в Нальчике. 

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29 апреля, 18:47    
Чекисты работают хорошо по предотвращению терактов! Спасибо!

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