Дмитрий Быков объяснил, почему занимает активную гражданскую позицию

Выздоравливающий после пережитого отравления и искусственной комы писатель и общественный деятель Дмитрий Быков рассказал проекту "Потомучтолюди" о том, что им движет, когда он комментирует политические события или выходит на уличные акции протеста. По его словам, это напрямую связано с неким глубоко сидящим этическим чувством.

"Писателю надо себя уважать, а как можно себя уважать, когда молодежь, твои же ученики, идут на митинг, а ты где-то сидишь, непонятно. Иногда я на эти митинги не хожу, если я их атмосферу не ощущаю своей. Скажем, на митинги КПРФ против пенсионной реформы я не пойду", - признался публицист.

Он готов посещать только демонстрации, где много его не "товарищей" - этого слова Быков не выносит - но друзей и единомышленников.

"Это я таким образом не то чтобы делаю карьеру, я таким образом оптимизирую среду", - заключил герой интервью.

Проблемы Быкова со здоровьем стали одной из заметных тем в общественной и медийной жизни апреля: 16-го числа на борту самолета в Уфе он почувствовал себя нехорошо. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому и транспортировать на лечение в Москву. Придя в себя спустя несколько дней, он заявил об отравлении неизвестной природы. Разбираться в деталях случившегося он не намерен.