Получивший штраф за оскорбление власти россиянин обжаловал судебное решение

Интернет-пользователь Юрий Картыжев, которому суд в Новгородской области назначил 30 тысяч рублей штрафа за публичное нецензурное оскорбление в социальной сети российского президента, обжаловал несправедливое, с его точки зрения, решение. Об этом пишет в Telegram глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Действия Картыжева не носили хулиганского характера, представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес и несогласие с политикой Владимира Путина на посту президента РФ, который в этом качестве должен быть терпим к критике граждан и избирателей, в том числе выраженной в резкой форме", - говорится в сообщении.

Наказание было назначено 24 апреля. Высказывание, ставшее основанием для штрафа, гласило, что Путин представляет собой "сказочного ..." (человека, чьи интеллект и поведение не могут быть оценены комплиментарно - прим. ЗАКС.Ру). После известия о дисциплинарном взыскании, примененном к новгородцу, часть активных интернет-юзеров поддержали его, на разные лады переигрывая ставшую крылатой фразу и выставляя авторские варианты фразы на всеобщее обозрение.

Закон о неуважении к органам власти в непристойной форме, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, Путин подписал в годовщину своего переизбрания, 18 марта. Максимальное наказание за подобную провинность в случае ее рецидива - 15 суток лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.