Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

29 апреля, 19:37

Получивший штраф за оскорбление власти россиянин обжаловал судебное решение

фото ЗакС политика Получивший штраф за оскорбление власти россиянин обжаловал судебное решение

Интернет-пользователь Юрий Картыжев, которому суд в Новгородской области назначил 30 тысяч рублей штрафа за публичное нецензурное оскорбление в социальной сети российского президента, обжаловал несправедливое, с его точки зрения, решение. Об этом пишет в Telegram глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Действия Картыжева не носили хулиганского характера, представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес и несогласие с политикой Владимира Путина на посту президента РФ, который в этом качестве должен быть терпим к критике граждан и избирателей, в том числе выраженной в резкой форме", - говорится в сообщении.

Наказание было назначено 24 апреля. Высказывание, ставшее основанием для штрафа, гласило, что Путин представляет собой "сказочного ..." (человека, чьи интеллект и поведение не могут быть оценены комплиментарно - прим. ЗАКС.Ру). После известия о дисциплинарном взыскании, примененном к новгородцу, часть активных интернет-юзеров поддержали его, на разные лады переигрывая ставшую крылатой фразу и выставляя авторские варианты фразы на всеобщее обозрение.

Закон о неуважении к органам власти в непристойной форме, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, Путин подписал в годовщину своего переизбрания, 18 марта. Максимальное наказание за подобную провинность в случае ее рецидива - 15 суток лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет


Все новости:
29 апреля, 21:55 Опять неудача: Резник снова проиграл в суде по фразе Беглова

29 апреля, 20:57 Беглов поручил каждому предприятию посадить хотя бы по одному дереву   1

29 апреля, 20:16 Шульман описала идеального кандидата в российские президенты   2

29 апреля, 20:15 Районная комиссия не поддержала проект изменений ПЗЗ Муринского парка   1

29 апреля, 19:54 Ни слова о Беглове   1

29 апреля, 19:37 Получивший штраф за оскорбление власти россиянин обжаловал судебное решение

29 апреля, 19:04 Дмитрий Быков объяснил, почему занимает активную гражданскую позицию   3

29 апреля, 18:35 ФСБ задержала семерых террористов в Подмосковье   1

29 апреля, 18:21 Суд не удовлетворил иск Резника к учредителю СМИ из-за фразы Беглова   3

29 апреля, 18:20 ЗакС Петербурга одарит гостей "Мудростью" и флешками

29 апреля, 18:08 Сухенко рассказал о донимающих его звонках коллекторов   1

29 апреля, 17:54 Буров: Беглов еще мальчиком приходил в театр и куклу надевал на руку   4

29 апреля, 17:47 Беглов призвал не заставлять молодежь быть патриотами, а выращивать таковых   2

29 апреля, 17:22 Лимонов радуется массе новой молодежи, хлынувшей в его партию   1

29 апреля, 16:53 В общем для россиян и украинцев гражданстве Путин видит только плюсы   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.