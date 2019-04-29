Шульман описала идеального кандидата в российские президенты

В беседе с главным редактором телеканала "Дождь" Натальей Синдеевой известный политолог, специалист по законодательству и электоральным процедурам Екатерина Шульман представила свое видение абстрактного, безымянного политика, который мог бы подойти России в качестве хорошего президента. Собирательный портрет она начала с деловых и человеческих качеств, которые должны быть представлены в его психотипе.

Первым делом, по ее мнению, у кандидата на высший пост в государстве должна быть максимально открытая биография, без темных пятен и провалов в ней, а также желательно живые родители, которые могли бы что-то рассказать про своего отпрыска. Кроме того, со слов ученого, необходимо требовать от претендента на высший пост того, чтобы в каждом своем публичном выступлении он подтверждал свою "базовую нормальность".

Посмотрите, не рехнулся ли он, есть ли у него нормальная семья, которую он готов показать, есть ли дети, которых он тоже должен демонстрировать. Мы все смотрели на это лицемерие западных демократий, когда все с деточками ходят, но теперь мы понимаем, что это не просто так, что это нужно, это дает хоть какую-то гарантию адекватности. — Екатерина Шульман - о подходящем президенте для России

Что же касается отпугивающих нюансов, не позволяющих доверять тому или иному кандидату, то доцент РАНХиГС остановилась главным образом на одной специфической детали: на склонности обижаться, и в особенности - обижаться на некие эпизоды прошлого.

"Люди, которые употребляют слово "предательство", очень опасны. Слушайте, вы тогда не президент, а крейсер. Не надо вам тогда избираться. Надо к себе относиться как-то спокойнее", - порекомендовала политолог.