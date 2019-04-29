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29 апреля, 20:15

Районная комиссия не поддержала проект изменений ПЗЗ Муринского парка

фото ЗакС политика Районная комиссия не поддержала проект изменений ПЗЗ Муринского парка

Комиссия по землепользованию и застройке Калининского района на заседании 29 апреля не одобрила проект изменений в правила землепользования и застройки Муринского парка, сообщила «ВКонтакте» депутат Заксобрания Надежда Тихонова.

Компания «Анна Нова», планирующая строительство второй очереди спортивного комплекса Nova Arena, просила расширить площадь территории, на которой будет располагаться новое здание. По словам Тихоновой, против этого предложения проголосовали все присутствовавшие на заседании комиссии депутаты ЗакСа. Позицию оппозиционеров – самой Тихоновой и Михаила Амосова – поддержали единороссы Вера Сергеева и Анатолий Дроздов.

По словам Тихоновой, следующим этапом должна стать отмена постановления правительства о предоставлении участка для строительства второй очереди комплекса.

Напомним, ранее предложение «Анна Нова» обсудили на общественных слушаниях в администрации Калининского района. Жители пришли на них с плакатами и выступили категорически против застройки парка.

Позже в Муринском парке прошел флэшмоб за сохранение зеленой зоны.



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1:10    
Вот сколько слежу за Тихоновой то могу сказать, что самый честный и настоящий депутат! Всегда с жителями в трудные минуты! Отдельное спасибо за Ржевский лесопарк!

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