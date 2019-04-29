Беглов поручил каждому предприятию посадить хотя бы по одному дереву

Врио губернатора Александр Беглов, подводя совместно с чиновниками меньшего калибра итоги так называемого месячника по благоустройству, стартовавшего 1 апреля, напомнил главам отдельных районов о том, что отнюдь не все граждане довольны проведенной уборкой и озеленением.

"В некоторых районах есть очевидные проблемы. Я это вижу во время объездов, жители активно делятся информацией с мест, проводятся опросы", - приводит слова Беглова пресс-служба городского правительства.

Речь идет о Центральном, Петроградском, Невском, Выборгском и Калининском районах, от глав которых начальник потребовал принять необходимые меры и работать лучше.

Беглов также усомнился в том, что высаживанием деревьев должны заниматься исключительно представители Смольного и районных администраций.

"Нужно, чтобы каждое предприятие посадило хотя бы одно дерево", - манифестировал Беглов.

На сегодняшний день его инициативе вняли 20 предприятий.

Ожидается, что в течение мая улицы, кварталы и зеленые зоны украсят новые 5,6 тысяч деревьев, 100 тысяч кустов и 530 тысяч цветов.

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