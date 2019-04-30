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9:52

Цивилёв о забастовке медсестёр: Объявлять голодовку - это опорочить Кузбасс на весь мир

фото ЗакС политика Цивилёв о забастовке медсестёр: Объявлять голодовку - это опорочить Кузбасс на весь мир

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв о голодовке медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска отозвался с неодобрением, передает "Новая газета".

Женщины, напомним, объявили голодовку в знак протеста против массовых сокращений и перевода "в разряд уборщиц с функциями санитара".

"Объявлять голодовку - это опорочить Кузбасс на весь мир. Так и голодовки-то не было. <…> Это все просто громкие слова", - полагает губернатор.

Никакие митинги и забастовки в регионе, по мнению Цивилёва, проходить не должны, так как из-за них "все в стране начинают думать, что у нас с головой что-то не то".

Губернатор Кузбасса уверен, что 106 медсестер, работающих в больнице, не справлялись со своей работой, поэтому им и предложили перевод и ту зарплату, которой они, по его мнению, достойны.

"Сами перенервничали, себя довели, администрация Анжеро-Судженска была выбита из работы, больница выбита из работы. Хотят сохранить себе зарплату, не выполняя работу за эту зарплату", - сетует Цивилёв.

Резюмируя сказанное выше, он уведомил, что будет принимать какие-либо меры реагирования только после проверки правоохранителей.

В апреле младший персонал роддома Анжеро-Судженска Кемеровской области провел несколько пикетов, а после объявил голодовку из-за грядущих сокращений. Голодовка была прекращена через несколько дней - сразу после того, как с протестующими встретился зампрокурора Кемеровской области Андрей Тимошичев, пообещавший в ситуации разобраться.

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13:18    
10-06, спасибо за правду! Хотел примерно так же высказаться. Но Вы меня опередили. А, в повторении нет толку.

10:06    
В России производительность труда крайне низкая, в 4-5 раза ниже, чем на Западе...Из-за этого штаты раздуты, как в чиновничьей среде, так и во всех сферах жизнедеятельности...В том же Кузбассе резко упала рождаемость, как и почти по всей России, а штаты персонала роддома огромные, как при прежней высокой рождаемости...И что делать властям, как сэкономить бюджетные расходы???

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