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10:11

Вторая очередь реконструкции обойдется "Пулково" в полмиллиарда евро

фото ЗакС политика Вторая очередь реконструкции обойдется "Пулково" в полмиллиарда евро

Обслуживающий аэропорт "Пулково" оператор "Воздушные ворота Северной столицы" собирается потратить на вторую очередь "реновации" аэроузла 500 млн евро, уведомляет "Коммерсант".

При этом строительство обособленного терминала для лоукостеров отменяется, поделились представители оператора. Однако на территории аэропорта появится база аэродромной службы, а также будут установлены автоматические стойки сдачи багажа и рулёжная дорожка скоростного схода.

Правительству Петербурга на выбор были предложены три модели реконструкции: выбор пал на самую бюджетную. Завершить работы собираются в 2025-2030 годах. Эксперты высказали предположение, что проект окупит себя в течение 6-9 лет.

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