Минюст отказал в регистрации общественной организации "Открытая Россия"

Сославшись на ряд документационных неточностей, Министерство юстиции не стало регистрировать новую российскую общественную организацию "Открытая Россия", поделилась с "МБХ Медиа" её председатель Анастасия Буракова.

Полученный отказ, пояснила Буракова, - формальность, стандартная ситуация при регистрации НКО. Минюст систематически отказывает организациям ввиду обилия бюрократических требований.

"По большей части это стандартный отказ, который основан на придирках к запятым. Мы, безусловно, исправим замечания, которые нам высказал Минюст, и подадим документы заново. Соответственно, это не принципиальный отказ, а скорее технические замечания", - рассказала Буракова.

Напомним, 26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") в США. Тогда Минюст известил, что на территории РФ отделений перечисленных организаций не существует. Следовательно, движение "Открытая Россия" не имело к ним никакого отношения и нежелательным не являлось по умолчанию. Однако, несмотря на данный факт, позднее на членов организации стали заводить дела, основываясь на обратном - на кооперации с нежелательной организацией.

30 марта 2019 года "Открытая Россия" заявила о ликвидации движения. На его базе была создана общественная организации "Открытая Россия" (РОО "Открытая Россия"), которая 25 марта подала в Минюст необходимые для регистрации документы.

8 апреля движение проинформировало ведомство о своем роспуске. Решение обусловлено участившимися гонениями на активистов со стороны российских властей.