Невский проспект на 7 часов закроют для транспорта из-за Первомая

В связи с проведением шествий 1 мая с 07-00 до 14-00 будет прекращено движение транспорта на Невском проспекте от площади Восстания до Дворцовой площади, сообщило УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В это же время движение будет прекращено по Лиговскому проспекту от улицы Некрасова до площади Восстания. На этом участке будут формироваться колонны профсоюзов, политических партий и общественных организаций.

Кроме того, с 10-00 до 14-00 поэтапно по ходу движения участников шествия будут закрывать Большую Морскую улицу и Исаакиевскую площадь. В 2019 году одна из колонн впервые пойдет от Лиговского проспекта на площадь Ленина. В связи с этим временно будут перекрыты Литейный проспект, Литейный мост, улица Академика Лебедева, улица Комсомола и площадь Ленина.

Напомним, в 2018 году региональное УГИБДД распорядилось закрыть главный проспект Петербурга с 09-00 до 14-00. Движение транспорта возобновилось сразу после того, как прошли все первомайские колонны.